‘Licha’ Martínez explotó por el offside de Enzo Fernández que no cobraron en el clásico: “Inaceptable”

Lisandro Martínez mostró su bronca tras la decisión arbitral que le dio la victoria al City sobre el United, en el clásico.

El clásico de Manchester terminó con triunfo del City por 1-0 ante el United, pero el resultado quedó marcado por una polémica arbitral. El gol de Erling Haaland fue inicialmente anulado por fuera de juego, aunque el VAR intervino y finalmente convalidó el tanto.

En la jugada, Enzo Fernández estaba adelantado y se movió hacia el centro para intentar participar de la acción. El entrerriano Lisandro Martínez quedó involucrado directamente porque decidió seguir la marca del argentino, que estaba delante suyo, y ese movimiento dejó a Haaland libre detrás para recibir y convertir.

El defensor nacido en Gualeguay apuntó directamente contra la decisión arbitral. “Enzo estaba en offside. Lo que no entiendo son las reglas. Fui con él porque estaba ahí adelante mío. Por eso, Haaland quedó libre atrás”, explicó Licha.

El zaguero también cuestionó la preparación que reciben los futbolistas antes de cada temporada y la falta de criterio que, según su mirada, existe a la hora de aplicar las reglas. “Antes de cada temporada, vienen al club a explicar por una hora y media las reglas. Se ven confiados explicándolo... Y después, cinco o seis personas cometen estos tipos de errores en la Premier League”, señaló.

La bronca del argentino no terminó allí. El defensor consideró que la posición de Enzo tuvo una influencia concreta en la jugada, aunque el VAR entendió que el mediocampista no había jugado la pelota y que Haaland estaba habilitado.

“Es inaceptable que esto pase en la mejor liga del mundo”, sentenció Lisandro. Y agregó: “Es la mejor Liga del mundo, tienes a los mejores equipos del mundo, a los mejores jugadores del mundo, y ahora tenemos que irnos a casa con esta injusticia”.

Horas después del encuentro, la Premier League reconoció un error de criterio en la revisión. El organismo explicó que el VAR no tuvo en cuenta el posible impacto de la posición de Enzo Fernández y admitió que debería haber recomendado una revisión de la jugada en el campo.

La polémica quedó así instalada alrededor del único gol del Derby de Manchester. Para Lisandro, la presencia de Enzo condicionó su decisión defensiva y terminó siendo determinante para que Haaland quedara sin marca. El VAR, en cambio, interpretó inicialmente que el argentino no había intervenido de manera suficiente como para sancionar el fuera de juego.