Turismo Nacional: Concordia aparece como alternativa para recibir la penúltima fecha

El autódromo de Concordia figura como alternativa para recibir la undécima fecha del Turismo Nacional, prevista para el 1 de noviembre. Si bien el escenario original del calendario es el trazado de “Juan María Traverso” de San Nicolás, existe la posibilidad de cambiarlo ante la proximidad de una fecha del Turismo Carretera

El TC visitará el circuito nicoleño el 3 y 4 de octubre y viajará a Rosario el 24 y 25, ciudad que está a tan solo un puñado de kilómetros. Ante esta continuidad de carreras, los directivos de APAT se muestran preocupados por la posibilidad de que el TC acapare al público Fierrero.

En ese contexto aparece el autódromo “Ciudad de Concordia”. La categoría ya visitó dicho escenario para su tercera fecha en 2025 y es una posibilidad fuerte que se definirá a más tardar el viernes, consigna Campeones.