Básquet asociativo: en Crespo, Unión le ganó a Patronato y salió de perdedor

Unión de Crespo le ganó a Patronato y salió de perdedor en el Torneo Clausura de la APB.

Unión de Crespo venció a Patronato por 73 a 59, en el partido que inauguró la sexta semana del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. De esta forma el elenco Cervecero terminó con la racha adversa y sonrió por primera vez en el campeonato luego de cuatro caídas.

Con este triunfo, Unión salió del fondo de las posiciones y dio su primer paso firme en el torneo. Álvaro Pereyra con 21 puntos fue la gran figura del elenco local, mientras que Simón Gómez con 15 unidades y Federico Saibene con 14 tantos, los mejores de la visita, señala Paraná Deportes.

El equipo de la ciudad de Crespo justificó su triunfo tras un gran inicio de partido, en el que metió un parcial de 23 a 10 en los primeros 10 minutos. Después, en el tercer cuarto, se alejó aún más con un 21 a 14 que fue determinante para el resultado.

La actividad del certamen asociativo continuará en la noche de este jueves con el duelo que disputarán Sionista y Estudiantes. En tanto que el domingo habrá dos juegos: Estudiantes-Paracao y Recreativo-Quique Club. La actividad finalizará el lunes con el choque entre Olimpia y Talleres.