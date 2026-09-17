Básquet: Central Entrerriano confirmó tres amistosos de pretemporada

Central Entrerriano confirmó tres partidos amistosos de cara al inicio de la Liga Argentina de Básquet.

Central Entrerriano de Gualeguaychú confirmó en los últimos días tres amistosos de pretemporada con vistas a la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet. La competición todavía no tiene fecha concreta de inicio y se pondría en marcha a mediados de octubre.

Este viernes, el conjunto Rojinegro tendrá su primer ensayo. Será en el estadio José María Bértora, donde recibirá a La Unión de Colón, desde las 21.

El segundo amistoso también será en condición de local. El miércoles 23, Central se enfrentará a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay.

Mientras que el 6 de octubre, el equipo dirigido por Martín Pascal devolverá la visita a La Unión en el estadio Carlos Delasoie de Colón, en el último amistoso confirmado hasta el momento.

La dirigencia analiza la posibilidad de sumar un cuarto encuentro preparatorio antes del comienzo de la temporada oficial, señala El Día.