Copa Libertadores: Marcos Rojo asoma como opción para reforzar a Estudiantes de La Plata

Tras clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores de América, Estudiantes de La Plata analiza incorporar un defensor para el duelo ante el ganador entre Flamengo de Brasil e Independiente del Valle. En ese contexto, Marcos Rojo apareció nuevamente en el radar del conjunto Pincha.

El interés surge de la importancia de sumar un futbolista en el puesto, ya que dos de los titulares ante el Corinthians terminaron amonestados y suspendidos para la ida de la siguiente instancia.

Por un lado, Leandro González Pírez cometió una mano sobre el cierre del partido que derivó en el penal errado por Memphis Depay. El otro es Tomás Palacios, quien asistió a Alexis Castro en el gol de la victoria, y aunque se desempeñó como lateral izquierdo, suele ocupar un puesto en la zaga central.

De esta manera, el único futbolista disponible en la posición es Ramiro Funes Mori, quien se reincorporó tra una serie de lesiones y sumó unos minutos en Brasil. Alexander Medina también cuenta con dos juveniles: Valente Pierani y Máximo Desábato, hijo del Chavo, exjugador del club.

Rojo, consolidado como uno de los referentes de Racing, tiene contrato con la Academia hasta diciembre, producto de la extensión que Diego Milito le firmó justamente cuando en enero estuvo a punto de volver a la institución que lo vio nacer. Sin embargo vuelve a estar en carpeta de la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón para la Copa Libertadores, trofeo que ya levantó con el Pincha en 2009, señala TyC Sports.