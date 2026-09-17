El “Gurí” Martínez tendrá un nuevo responsable técnico en el TC

El auto de Facundo Ardusso recibirá la atención de Brian Kissling en el TC. (Foto: ACTC)

El equipo del entrerriano Omar Gurí Martínez tendrá un nuevo responsable técnico para atender sus autos de Turismo Carretera. Tras la salida de Mauricio Lambiris, también se fue Federico Raffo para atender su Ford Mustang en la estructura de Jerónimo Tetti.

Luego de una charla con el entrerriano, el ingeniero Raffo seguirá acompañando a Lambiris y continuará ofreciendo sus servicios en el taller de Lobería. En su lugar, el Guri Martínez contará con Brian Kissling como encargado de atender los autos de Facundo Ardusso y Augusto Carinelli.

Kissling viajará a Paraná para ver las unidades, para hacer los relevamientos correspondientes, y para dar las directivas a quienes trabajan a diario en el taller con sede en la capital entrerriana.

El Gurí Martínez Competición finalizará la temporada con dos Ford Mustang (Ardusso y Carinelli) y todos los cañones están apuntados a encontrar una competitividad más regular. Para el talense el objetivo es “que ambos pilotos estén bien y que obtengan buenos resultados. Tenemos que seguir trabajando y ahora con la impronta de Brian".

Fuente: ACTC