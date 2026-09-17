Fútbol: el selectivo de la Liga Paranaense se despidió de la Copa País

El selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol perdió por goleada y se despidió de la Copa País.

El selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol perdió por 4 a 0 ante su par de la Liga Departamental de San Martín y de esa manera se despidió en la segunda ronda de la Copa País, certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los goles del elenco santafesino en cancha del Club Atlético Trebolense fueron anotados por Elías Oitana, en dos ocasiones, Tomás Busquets y Misael Vidondo.

De este modo, el representativo de la capital entrerriana se despidó de la competición, en tanto que su par de la provincia de Santa Fe avanzó merced a un global de 5 a 0. Es que, en el partido de ida, disputado en cancha del Atlético Neuquen Club, se impuso por la mínima expresión.