Juegos Deportivos Entrerrianos: en Concordia empieza la etapa final

El hockey sobre césped sub 14, en ambas ramas, será uno de los protagonistas en Concordia.

En Concordia se pone en marcha la etapa final de los Juegos Deportivos Entrerrianos 2026. Habrá acción en hockey sobre césped Sub 14, atletismo Sub 15 y natación Sub 14, en sus ramas femenina y masculina, con actividades previstas en el Polideportivo Municipal y el Club Salto Grande.

La instancia reúne a alrededor de 450 participantes, entre deportistas, entrenadores, profesores y acompañantes. Además, durante la noche de este jueves se realizará el acto de apertura de los Juegos Deportivos Entrerrianos Evita.

Durante el desarrollo de esta primera final provincial estarán acompañando a las delegaciones el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y personal de la Secretaría de Deportes, junto con autoridades municipales de Concordia.

Las etapas finales continuarán con la segunda final provincial en Gualeguaychú, el 24 y 25 de septiembre, con básquet 3x3, vóley y vóley playa y unos 330 participantes; la tercera final provincial en Concepción del Uruguay, del 7 al 9 de octubre, correspondiente a Deporte Adaptado, con aproximadamente 250 participantes; y la cuarta final provincial en La Paz, del 14 al 16 de octubre, destinada a Adultos Mayores, con alrededor de 1.200 participantes.

Además, la Final Nacional de Adultos Mayores se realizará en San Juan, del 28 de septiembre al 2 de octubre, con una delegación entrerriana de 60 personas, mientras que la Final Nacional de Juveniles y Deporte Adaptado tendrá lugar en Mar del Plata, del 2 al 7 de noviembre, con una delegación de 372 personas.