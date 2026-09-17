La Provincia amplía la capacitación deportiva con una jornada sobre sóftbol.

La Secretaría general de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, continúa desarrollando instancias de capacitación destinadas a docentes, formadores y referentes del deporte entrerriano.

La nueva propuesta reunió a más de 200 profesores y estudiantes fruto de un trabajo articulado entre la Secretaría de Deportes, el Consejo General de Educación (CGE), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS).

En ese marco, el coordinador de Capacitación de la Secretaría de Deportes, Martín Amden, destacó el trabajo articulado con las instituciones que hicieron posible la jornada y señaló que estas acciones responden a una línea impulsada por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, orientada a generar herramientas de actualización para quienes tienen a su cargo los procesos de formación.

En ese sentido, remarcó la importancia de escuchar las necesidades de los formadores y avanzar en propuestas como diplomaturas, congresos, seminarios y capacitaciones.

Detalles de la capacitación

La disertación estuvo a cargo del docente universitario de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, Colombia, Jamir Enrique Iriarte Gómez, quien abordó contenidos vinculados con la Educación Física, la actividad física y su relación con la formación del talento deportivo.

“Para mí es un placer estar acá invitado por la Secretaría de Deportes de la provincia de Entre Ríos y la verdad muy, muy agradado de estar acá compartiendo este tema que nos converge y nos une”, expresó.

El capacitador también destacó a Entre Ríos como referente mundial del sóftbol y valoró la posibilidad de aportar sus conocimientos al desarrollo de la disciplina.

La actividad contó además con la presencia de la directora de la Departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure; y del entrenador de la selección argentina de Sóftbol, Alberto Guerrinieri, cuya participación permitió sumar la mirada y experiencia del máximo nivel competitivo de la disciplina a esta instancia de formación. Su presencia, junto a la de referentes del ámbito académico, educativo y deportivo, contribuyó a enriquecer el intercambio con estudiantes y profesores.

La propuesta permitió profundizar el vínculo entre el ámbito deportivo y académico, generando un espacio de actualización para estudiantes y profesores y acercando nuevos conocimientos y herramientas aplicadas a los procesos de formación y desarrollo deportivo.

Participaron también Pablo Galarza, secretario de Bienestar Universitario de UNER; Fabián Medina, presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol; y el supervisor Fabricio Martínez, entre otras autoridades, docentes, estudiantes y referentes vinculados al deporte y la educación.