“Las Panteras” cayeron con Venezuela y sumaron su segundo traspié en Santa Fe 2026

Argentina cayó en el tie break con Venezuela y enfrentará el sábado a Colombia (Foto: FeVA).

La selección argentina femenina de vóley perdió por 3 a 2 con su par de Venezuela y acumuló su segunda derrota en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los parciales en Rosario fueron de 25-15, 25-9, 23-25, 21-25, 11-15.

La diamantina Eugenia Martínez no ingresó este jueves para Las Panteras, que tuvieron aJulieta Ruelli como máxima anotadora, con 21 puntos; en tanto que Martina Bednarek aportó 20 unidades.

Argentina suma un triunfo ante Paraguay en el debut y dos derrotas frente a Chile y el conjunto venezolano, por lo que el próximo sábado 19 de septiembre tendrá un duelo clave ante Colombia en busca de subirse al podio.