Remo: el paranaense Emiliano Calderón logró la medalla plateada en los Juegos Suramericanos

El paranaense Emiliano Calderón consiguió una medalla plateada como parte del ocho remos largos con timonel de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El remero formado en el Paraná Rowing Club integró el equipo junto a Fernando Álvarez, Agustín Annesse, Ignacio Pacheco, Martín Mansilla, Máximo Pacheco, Joaquín Ríos y Anika Fúkula (timonel) que culminó segundo este jueves en la Costanera Este santafesina.

Calderón, hijo del también remero representante olímpico en Los Ángeles 1984 Gustavo Calderón, completó junto a sus compañeros la prueba con un tiempo de 5:25.58. Culminaron detrás de la embarcación de Uruguay (5:23.31), ganadores del oro, y por delante de Chile (5:26:14), quienes se llevaron el bronce.





Fue una jornada positiva para el remo argentino ya que Rodrigo Enriquez y Santiago Menín lograron la medalla dorada en el doble peso ligero; Elena Cerrudo-Catalina De Andrea-Katia Baluzzo-Iara Simonitti, alcanzaron la plateada en el cuatro remos largos sin timonel, mientras que Agustín Annesse y Fernando Álvarez se alzaron con el bronce en dos remos largos sin timonel.