Sin acción para Luciano Vicentín, Argentina venció a Chile y dio otro paso hacia el Mundial de vóley

El seleccionado argentino masculino de vóley superó a su par de Chile por 3 a 0 y dio otro paso en su lucha por clasificar al Mundial. Los parciales fueron de 28-26, 25-19 y 25-17 y le dieron la tercera victoria en el Sudamericano de Río de Janeiro, Brasil.

Manuel Armoa fue el máximo anotador con 17 puntos, mientras que el paranaense Luciano Vicentín no tuvo acción este jueves ante los trasandinos. Este sábado, desde la 14, Argentina se medirá con Bolivia.

El primer set tuvo a Chile como protagonista que en buen nivel sacó ventaja de 7-3 y aunque Argentina lo igualó en 10, enseguida algunos errores argentinos despegaron a los chilenos 19-15 y 24-20. Cuando parecía perdido, tres bloqueos al hilo de Gallego hicieron que la Selección lo de vuelta 25-24 y, finalmente, un punto por esa misma vía de Armoa selló el 28-26.

En el segundo parcial, Chile empezó arriba 11-8, pero nuevamente Argentina logró recuperarse, lo empató en 13 y pasó el frente 15-14 ante un rival errático. Otra vez el bloqueo se lució y más tarde en una gran rotación en la que además Díaz sumó dos aces, la Selección se escapó 22-16. Un error terminó por darle este set a la Argentina 25-19.

En el tercer capítulo, en un buen arranque en saque y bloqueo, los dirigidos por Horacio Dileo se despegaron 7-3. De ahí en adelante, la Selección dominó el juego con solidez en ataque y mejoró la diferencia a 16-10 para llegar a la definición arriba 22-15. Finalmente, con un buen cierre de Martínez, Argentina resolvió el triunfo 25-17 luego de un error de saque rival.