Turismo Carretera: Lambiris se desvinculó del equipo del “Gurí” Martínez

El piloto Mauricio Lambiris actuó rápido después de sumar su cuarto abandono de la temporada en el inicio de la Copa de Oro en San Luis que lo dejó en una situación crítica para pelear por el título. El uruguayo dejó el lunes el Gurí Martínez Competición y se sumó -con la misma base técnica- a la Scuderia JT para afrontar las últimas cuatro fechas del Turismo Carretera 2026.

El Ford Mustang, que estrenó este año y es propiedad del piloto, dejó Paraná para empezar a alistarse en el taller de Jerónimo Teti en Lobería, donde hasta hace dos competencias atrás se atendía el auto de Germán Todino (desde San Luis en el FPA Racing). La asistencia técnica será la misma con la que Mauricio corrió hasta la 11ª fecha: la ingeniería de Federico Raffo y de Gabriel Mazzei, y los motores a cargo de Mauricio Candela.

La decisión del piloto uruguayo

El disparador final de este cambio en la instancia decisiva del torneo fue un problema mecánico cuando marchaba 10° en la final en el “Rosendo Hernandez”. ¿El motivo? Quedó trabado el acelerador, por lo que el subcampeón 2021 y 2024 tuvo que entrar a boxes, perdió muchas vueltas y finalmente abandonó a ocho giros de la bandera a cuadros.

Consumando el cuarto abandono en 11 fechas, Lambiris decidió dar vuelta de página y terminar de desarmar el proyecto que había armado para ir por la corona en esta temporada.

Lambiris comenzó a darle forma al proyecto de TC 2026 en los últimos meses del año pasado. En septiembre cerró con Rody Agut para que sea su motorista y poco después con el Gurí Martínez para competir bajo su estructura. El objetivo era claro: pelear por el título en la antesala a su retiro, el cual proyectó para 2028.