Básquet: Sionista aplastó a Estudiantes y comanda en su zona

Sionisa venció sin problemas a Estudiantes y se mantiene en lo más alto de las posiciones.

El Centro Juventud Sionista superó por 90 a 58 a Estudiantes, en el partido que le dio vida a la fecha 10 de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet de Mayores. La actividad de este sector continuará en la noche de este viernes y será con el grueso de los partidos.

Sioni demostró su poderío marcó tendencias, ahora el elenco que dirige técnicamente Santiago Vesco quedó como único puntero del grupo, con nueve triunfos y una derrota. El CAE por su parte, sigue en el campeonato sin conocer la victoria, tras sus 10 derrotas en cadena.

Franco González con 24 puntos fue el goleador del ganador, mientras que Lucas Nieto con 16 unidades y 9 rebotes, y Nicolás Guaita con 12 también fueron importantes. En la visita, Emiliano Morande fue el artillero con 18 tantos, señala Paraná Deportes.

Sionista no tuvo problemas en derrotar a Estudiantes. Dio un primer paso firme y ya en el primer cuarto sacó una importante luz en el marcador con un 28 a 12. El local remató el juego en el tercer partido con otro amplio parcial de 23 a 10.