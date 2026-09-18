Con presencia entrerriana, “Las Yaguaretés” festejaron en los Juegos Suramericanos

Con las entrerrianas Paula Pedrozo y Antonella Reding, Las Yaguaretés ganaron este viernes sus primeros dos partidos en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En el primero superaron a Perú por 46 a 0, mientras que en el segundo derrotaron a Chile por 40 a 0. Ambos partidos se desarrollaron en el Hipódromo de Rosario.

La concordiense Pedrozo anotó en ambos compromisos –fue titular en los dos– para el seleccionado argentino: uno en el primer compromiso y dos en el segundo ante las trasandinas. En el caso de la villaguayense Reding, tuvo acción en el segundo cotejo de la jornada.

Tal como ocurre en los Juegos Olímpicos, el Rugby se juega en la modalidad de Seven. Argentina no dejo dudas para imponerse ante ambos rivales. Los tries del primer cotejo fueron apoyados por Sofía González, Candela Delgado (2), Abril Romero (2), Paula Pedrozo, Brisa Borda y Cristal Escalante, las conversiones fueron de Sofía González, Candela Delgado (2).

En ese compromiso, se produjo el debut de Abril Romero, Mariel Velay y Brisa Borda.

En el segundo turno de la jornada, las chicas argentinas vencieron a Chile con los tries de Talía Rodich, Paula Pedrozo (2), Francesca Iacaruso, Candela Delgado y Sofía González. Las conversiones fueron obra de Sofía González (4) y Candela Delgado.

Este sábado, la actividad para Las Yaguaretés seguirá a partir de las 15.50 ante Paraguay. Luego se medirán con Colombia (18.32) por el Grupo A.