El entrerriano Joel Gassmann estrenará auto en la novena fecha del Turismo Nacional

Con un nuevo auto, el piloto Joel Gassmann afrontará desde este sábado la novena fecha del campeonato de Turismo Nacional en la Clase 3 en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, el crespense estrenará un Chevrolet Cruze (unidad que anteriormente utilizó Jerónimo Teti) y buscará darle una alegría al equipo Scudería JT Philagro, tras un complicado paso por Oberá.

"Vamos con expectativas renovadas. Estaremos con un auto nuevo para nosotros, y los números de la previa en cuanto al funcionamiento del motor y todas las pruebas que se realizaron son muy positivos. Con ganas de terminar esta última parte del año de la mejor manera y volver a ser protagonistas como hace unas fechas atrás no podíamos serlo", destacó Gassmann antes de salir a pista.

La actividad en pista se iniciará este sábado con dos tandas de entrenamientos, a las 9.50 y 12, respectivamente, mientras que a las 16.10 será la clasificación. El domingo se correrán las tres series, cada una de ellas a cinco vueltas, a las 10.55, 11.20 y 11.45, respectivamente. En tanto que la competencia final se pondrá en marchas desde las 14 a un total de 22 vueltas al trazado cordobés, señala Uno.