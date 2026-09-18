Héctor “Pichi” Campana, Marcelo Milanesio y Sergio Hernández, homenajeados por la Liga Nacional

El lanzamiento oficial de la temporada 2026/27 tuvo un momento especial destinado a reconocer a protagonistas que forman parte de la historia de La Liga Nacional. Héctor Pichi Campana, Marcelo Milanesio y Sergio Hernández fueron homenajeados por su trayectoria y por el lugar que ocupan dentro del básquet argentino.

Jugadores emblemáticos y uno de los entrenadores más importantes de nuestro país compartieron sus sensaciones durante el evento y repasaron la importancia que tuvo La Liga en sus carreras, en el desarrollo del básquet nacional y en el crecimiento de generaciones de jugadores y entrenadores.

Héctor Pichi Campana

Campana destacó a quienes impulsaron la creación y el crecimiento de la competencia y puso en valor el carácter federal que La Liga sostuvo a lo largo de su historia.

"Nunca me voy a cansar de resaltar a mucha gente. Algunos están acá, otros ya no nos acompañan. Voy a nombrar a dos nada más, pero seguramente en ellos mucha gente se va a ver identificada: León Najnudel y Osvaldo Orcasitas, incansables luchadores junto a muchos otros. Gente que luchó para tratar de instalar una competencia que muchos creían que no iba a tener futuro. Sin embargo, ya hace muchos años que tiene un consenso dentro del deporte", destacó sobre el creador de la Liga Nacional y el recordado periodista “ORO”.

"Nuestra Liga Nacional es generadora de grandes éxitos; lo hemos visto en grandes equipos y también en nuestra selección. Más allá de las diferentes situaciones económicas de nuestro país, que muchas veces son muy difíciles, la Liga supo adaptarse. Creo que es la competencia federal más importante de nuestro país y un ejemplo para otras competencias. Me siento muy orgulloso de ser parte, como muchos otros jugadores, entrenadores, periodistas, asistentes, representantes, allegados y tanta gente que tiene que ver con la historia del básquet argentino", manifestó Campana, máximo goleador de la historia de la LNB.

Marcelo Milanesio

El histórico base cordobés se mostró emocionado por el reconocimiento y recordó lo que significó La Liga Nacional para su carrera y para el crecimiento del básquet argentino. "Me movió el piso porque es la primera vez que estoy en un lanzamiento de una temporada de La Liga Nacional, con todo lo que significó para mí, para todo el básquet argentino y para todos los que amamos este deporte", señaló.

"La Liga nos hizo crecer, nos hizo competir todos los días con los mejores jugadores del país. Soy un agradecido, sobre todo después de este agasajo, donde me han hecho emocionar y revivir años de cuando era jugador. Ojalá sea una gran temporada, que La Liga siga creciendo y sea la mejor competencia posible para seguir disfrutando de nuestro básquetbol", indicó.

Sergio Hernández

0El entrenador valoró especialmente la posibilidad de compartir el homenaje con Campana y Milanesio, a quienes definió como dos de sus ídolos, y destacó el impacto que tuvo La Liga Nacional en el desarrollo del básquet argentino.

"Poder compartir este evento con dos de mis ídolos, que son pocos, como Pichi y Marcelo, y ser reconocido junto con ellos, para mí es uno de los premios más grandes que tengo en mi carrera como entrenador. Me regalaron un momento único. Al básquet no le puedo pedir más nada. Si hay que mostrar la cara de la Liga Nacional, es la de Milanesio y Campana. También podríamos sumar a Leo Gutiérrez. Ellos son la Liga Nacional", destacó.

"El básquet está creciendo en el país y yo lo celebro. Les agradezco a todos los que ponen su granito de arena. Sin dudas, es el deporte más federal que tiene nuestro país. Hace más de 50 años, unos cerebros imaginaron esto para que los mejores jueguen contra los mejores y entre los mejores durante diez meses, porque de esa manera el básquet argentino iba a explotar, le iba a traer salud a la Selección y exportar jugadores a las mejores ligas del mundo. Y vaya si lo hizo. Tengamos la mejor temporada posible", concluyó el Oveja.