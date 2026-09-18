Juegos Odesur: Emiliano Calderón sumó una medalla de bronce

El paranaense Emiliano Calderón logró su segunda medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Esta vez, alcanzó el tercer puesto y consiguiente bronce en el cuatro pares de remos cortos masculino (M4X), junto a Agustín Scenna, Ignacio Pacheco y Santino Menín, en la prueba desarrollada en la Costanera Este santafesina.

Calderón, que el jueves había alcanzado la medalla plateada con el ocho par de remos largos con timonel, se subió al tercer escalón del podio tras cronometrar 5m35s54 al cabo de 2000 metros de competencia. Las otras embarcaciones medallistas fueron Uruguay (oro, 5:31:05) y Chile (plata, 5:33:61).

De esta manera, el remero formado en Paraná Rowing Club (PRC) y actualmente en Regatas de Rosario, volvió a ser medallista en M4X: logró la plateada en Asunción 2022. Junto a él estuvo el también paranaense Gustavo Calderón, remero olímpico en Los Ángeles 1984.

La otra medalla del viernes para Argentina

Agustín Scenna necesitó 6 minutos, 42 segundos y 78 centésimas para cubrir el trayecto de la especialidad un par de remos cortos masculino (M1X) y llevarse la presea de bronce. El podio se completó con el uruguayo Bruno Cetraro (oro, 6:32:83) y el chileno Andoni Habash (plata, 6:33:69).

Catalina De Andrea-Florencia Duarte-Clara Galfre-Delfina Orlandini se ubicaron cuartas en los cuatro pares de remos cortos femenino (W4X), con un tiempo de 6:18:54. Chile (oro, 6:12:54), Brasil (plata, 6:14:05) y Perú (bronce, 6:17:25) se llevaron las medallas en esta especialidad

También se ubicó cuarto el ocho remos largos con timonel mixto (MIX8+), integrado por Agostina Manzotti-Martín Mansilla-Máximo Pacheco-Evelyn Silvestro-Agustín Annese-Catalina De Andrea-Victoria Riveros-Anika Fucile-Valentino Aversso, con una marca de 5:48:70. El podio: Uruguay (oro, 5:35:01), Chile (plata, 5:36:77) y Brasil (bronce, 5:41:08).

Elena Carrudo, en tanto, se clasificó quinta en un par de remos cortos femenino (W1X), marcando un tiempo de 7:29:38. Las medallas quedaron en poder de la paraguaya Nicole Martínez (oro 7:03:08); la brasilera Beatriz Tavares (plata, 7:13:34) y la uruguaya Nicole Yarzon (bronce 7:17:66).