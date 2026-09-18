Racing, sin margen de error, chocará con Sarmiento que va por la punta de la Zona B

En el Estadio Presidente Perón, Racing recibirá a Sarmiento de Junín, desde las 21.15, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. La Academia atraviesa una situación delicada y buscará cortar una racha de tres derrotas consecutivas que lo posicionan último, mientras que el Verde llega segundo en la Zona B y va por la punta.

Racing llega al encuentro en uno de sus momentos más delicados del semestre. La Academia perdió sus últimos tres partidos del Clausura: 3-1 ante Independiente Rivadavia, 2-1 frente a Atlético Tucumán y 2-1 contra Huracán. De esta manera, lleva ocho fechas sin ganar en el campeonato y solamente consiguió cinco puntos en nueve jornadas. Está último en la Zona B, a tres unidades de Aldosivi y a siete de Banfield, que ocupa el duodécimo lugar.

La derrota ante Huracán también generó incertidumbre alrededor de Juan Pablo Vojvoda, pero la dirigencia decidió respaldar al entrenador y confirmó su continuidad para el partido ante Sarmiento.

El técnico, que asumió a mediados de año, dirigirá así un partido importante para intentar cambiar el rumbo de un equipo que todavía tiene por delante la Copa Argentina, donde enfrentará a Boca por los cuartos de final, además de la pelea por salir del fondo del Clausura.

Sarmiento, en cambio, llega como uno de los protagonistas de la Zona B. El conjunto de Facundo Sava suma 16 puntos y está segundo, a dos unidades de Argentinos Juniors. En sus últimas tres presentaciones igualó 1-1 con Belgrano, derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y cayó 4-1 ante Unión, por lo que tiene dos victorias y un empate en sus últimas cinco fechas.

El Verde buscará mantenerse entre los ocho equipos que avanzarán a los playoffs y sabe que un triunfo en Avellaneda podría permitirle meter presión al líder. Además, el partido tendrá un condimento especial para Sava: el entrenador enfrentará al club del que es hincha y donde tuvo etapas tanto como jugador como entrenador.

FORMACIONES

RACING

Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Leandro Pérez, Matko Miljevic, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Lautaro Díaz, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

SARMIENTO

Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Salomé Di Iorio. Cancha: Racing. Hora: 21.15 (TNT Sports).