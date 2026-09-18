Sóftbol: Argentina volvió a la victoria y sigue en carrera por las medallas en los Juegos

Argentina retomó la senda de la victoria y sigue en la lucha por las medallas en el Suramericanos.

La selección argentina femenina de softbol derrotó por 4 corridas a 0 a Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y continúa con las chances intactas de disputar las medallas en el torneo que se desarrolla en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, en Paraná.

Con este resultado, el conjunto nacional alcanzó su tercer triunfo en cuatro presentaciones y llegará a la última jornada con la posibilidad de clasificarse a la final, es decir a la lucha por la medalla de oro, si vence a Venezuela a partir de las 19.

Ante las peruanas, Argentina tuvo una buena producción ofensiva y contó con aportes importantes de María Bonetti, Aldana Gómez, María Grimolizzi y Violeta Figueroa, quienes registraron hits para el conjunto nacional. Bonetti, además, anotó una carrera e impulsó otra, mientras que Gómez y Grimolizzi sumaron carreras impulsadas.

Con este resultado, la Albiceleste acumula tres victorias en cuatro partidos: había comenzado su participación con un contundente triunfo por 8-0 sobre Bolivia, luego derrotó 6-1 a Colombia y posteriormente cayó por 3-0 frente a Brasil.