Sóftbol: Argentina volvió a la victoria y sigue en carrera por las medallas en los Juegos

Granja Tres Arroyos declaró un pasivo de $536.000 millones y más de $126.000 millones en cheques rechazados

La avícola pidió su concurso preventivo tras admitir millonarias deudas, más de 4.800 acreedores y una crisis marcada por cheques rechazados, caída de exportaciones y medidas judiciales parciales para sostener su operatoria. La Justicia protegió parte de la operatoria, pero no levantó los embargos de sus cuentas.