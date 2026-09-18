TC: Mariano Werner, el más ganador de carreras dentro de la Copa de Oro

Mariano Werner es el piloto que más veces ganó en carreras válidas por la Copa de Oro del TC.

La reciente victoria de Mariano Werner en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, en ocasión de la primera fecha de la Copa de Oro 2026, puso de manifiesto la capacidad del entrerriano para agigantar su figura y la del grupo de trabajo que lo respalda en las instancias decisivas del campeonato de Turismo Carretera.

El piloto nacido en Paraná alcanzó en el circuito de la capital puntana su 12º triunfo en carreras válidas por el playoffs, lo que representa que el 40% de sus 30 éxitos en el Turismo Carretera se dieron cuando el título más preciado del automovilismo argentino estaba efectivamente en juego. De esta manera, Werner es el más ganador en el historial de 89 finales de Copa de Oro, en el que se registraron 29 ganadores diferentes.

Curiosamente, el tricampeón de Turismo Carretera obtuvo sus dos victorias iniciales en el mini torneo instaurado en 2008 cuando no formaba parte del Grupo de los 12. La primera fue justamente su primer triunfo absoluto en la categoría, en Paraná 2009, con el Ford del Gurí Martínez Racing, y la segunda llegó tres años después, en Buenos Aires 2012, con el Falcon del Gabriel Werner Competición.

Desde entonces, el Zorro cosechó 10 triunfos en carreras válidas por la Copa de Oro en seis circuitos diferentes: Toay (2016, 2019 y 2024), San Luis (2021, 2022 y 2026), Viedma (2021), Comodoro Rivadavia (2022), Rafaela (2023) y San Nicolás (2024). Cada una de estas victorias -excepto la del fin de semana pasado, por obvias razones- le sirvieron a Werner para llegar al Coronación en la primera o segunda posición del mini torneo.

Luego de Werner, el piloto más ganador en carreras que han integrado el calendario de la Copa de Oro es Agustín Canapino, con ocho triunfos, con un dato llamativo: la mitad de esos éxitos se dieron la temporada pasada, señala Campeones.

El tercer escalón del podio de pilotos más ganadores en la etapa de Copa de Oro lo comparten Matías Rossi y Julián Santero, con cinco victorias cada uno. El Misil se impuso entre 2010 y 2016, mientras que el mendocino lo hizo entre 2017 y 2024.