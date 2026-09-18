Tras estar dos goles abajo, Central Córdoba alcanzó un empate agónico ante Defensa y Justicia

El Ferroviario alcanzó un agónico 2 a 2 con un penal en el Madre de Ciudades.

Tras estar dos goles en desventaja, Central Córdoba de Santiago del Estero empató 2-2 ante Defensa y Justicia este viernes en el comienzo de la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Jeremías Lucco abrió la cuenta a los 36 minutos del primer tiempo para el Halcón de Florencio Varela, que amplió la diferencia a través de Leandro Fernández, cuando se jugaban ocho de la etapa complementaria.

Sin embargo el equipo dirigido por Sebastián Domínguez encontró rápidamente el camino para meterse nuevamente en partido. Iacobellis recibió después de una pared con Leo Sequeira y definió de gran manera ante Borgogno para marcar un verdadero golazo y establecer el 1-2 sobre los 26 minutos.

Sobre el cierre, Pablo Echavarría sancionó penal por una mano de Roselli dentro del área. Sequeira se hizo cargo de la ejecución, pero Borgogno logró detener el remate. Sin embargo, el arquero visitante se había adelantado, por lo que el árbitro ordenó repetir la ejecución.

Esta vez, Sequeira no perdonó: cruzó su remate y consiguió el 2-2 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

En el tiempo restante, Diego Barrera llegó a marcar el 3-2 para el Ferroviario, pero la conquista fue anulada por posición adelantada, consigna Panorama.

El pitazo final decretó un empate vibrante que le permitió a Central Córdoba sumar ante uno de los protagonistas de la Zona A. Defensa y Justicia, por su parte, dejó pasar la oportunidad de quedar como único líder.

Central Córdoba tendrá ahora un nuevo compromiso como visitante. Por la próxima fecha, Central Córdoba visitará a Deportivo Riestra el lunes 5 de octubre desde las 16.45.

En tanto que Defensa y Justicia, en tanto, recibirá a San Lorenzo el sábado 3 de octubre a las 14.45.