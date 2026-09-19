Argentina cayó ante Venezuela e irá por el bronce en los Odesur

Argentina sufrió su segunda derrota del torneo e irá por el bronce ante Perú.

Este viernes concluyó la disputa de la Ronda de Apertura del campeonato de sóftbol femenino dentro de los Juegos Suramericanos 2026. En el estadio Nafaldo Cargnel, Argentina se midió con Venezuela para determinar las posiciones en las que finalizarían el torneo, definiendo por qué medalla competirían.

En ese marco, Argentina salió con firmeza para obtener la victoria y consiguió estar arriba en el marcador durante buena parte del encuentro, pero el combinado venezolano remontó y acabó quedándose con la victoria por 7-5, de manera que relegó al combinado Albiceleste al tercer lugar de la tabla de posiciones.

Las derrotas ante Venezuela y Brasil relegaron a la Argentina a jugar por el bronce, partido que se disputará este sábado a partir de las 14. El rival será Perú, conjunto al que la Argentina derrotó por 4-0 el jueves, cuando todavía tenía chances de acabar entre los dos primeros. La final por el oro será justamente entre Venezuela y Brasil.

El seleccionado argentino cuenta con cuatro jugadoras entrerrianas: Agustina Bonetti, Cielo Bonetti, Aldana Gómez y Violeta Figueroa.

Fixture y resultados para la Argentina:

Martes 15/09

8-0 vs. Bolivia.

6-1 vs. Colombia.



Miércoles 16/09

0-3 vs. Brasil.



Jueves 17/09

4-0 vs. Perú.



Viernes 18/09

5-7 vs. Venezuela.



Sábado 19/09 - Desde las 14:

vs. Perú.