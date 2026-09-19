Central Entrerriano le ganó el amistoso a La Unión de Colón

Johu Castillo (con la pelota) anotó 12 puntos para la victoria de su equipo (foto: Damián Cáceres | Máxima Online).

Este viernes por la noche hubo amistoso de preparación en el marco de la Liga Argentina de Básquet. Central Entrerriano de Gualeguaychú y La Unión de Colón se enfrentaron en el estadio José María Bértora de la Capital nacional del carnaval para iniciar su preparación con minutos en cancha.

Durante los primeros diez minutos de juego hubo imprecisiones en ambos bandos, pero el Rojo colonense se impuso a partir de buenas intervenciones de Matías Caire que le dieron la delantera parcial por 23-12.

En el segundo cuarto llegó la reacción con un parcial de 12-5 en favor del conjunto local que achicó la distancia a cuatro puntos. En este tramo se produjo quizás uno de los momentos más emocionantes de la noche, con el triple de Justo Catalín que puso al Rojinegro por delante (36-35) y marcó su regreso a las canchas luego de su lesión.

En el tercer cuarto Central mantuvo la ventaja de un punto en un tramo de mucha paridad que finalizó 53-52 en favor del conjunto gualeguaychuense, dando paso a los últimos diez minutos con buenas sensaciones para ambos equipos.

En el tramo final fue más preciso el elenco de Martín Pascal, que cerró el partido con victoria por 73-71, cerrando una buena labor general. Ambos equipos tendrán aspectos por mejorar considerando que tienen por delante una larga temporada en Liga Argentina y cuentan con algunas semanas de preparación.