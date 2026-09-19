Con aporte entrerriano, las Yaguaretés superaron a Paraguay y Colombia

Este sábado, la selección argentina de rugby femenino en modalidad seven debió afrontar dos encuentros en el marco del torneo de rugby en los Juegos Suramericanos 2026. Primero se enfrentó a Paraguay y luego se midió con Colombia, último ganador de la medalla de bronce. El escenario fue el Óvalo Municipal de Rosario.

En el primer partido de la jornada, las Yaguaretés superaron con holgura a Paraguay con un contundente 48-0 para acomodarse en el torneo. La villaguayense Antonella Reding convirtió por triplicado en el encuentro ante las paraguayas. También anotaron Sofía González, Talia Rodich (por duplicado), Cristal Escalante y Candela Delgado.

Antonella Reding, Cristal Escalante, María Taladrid, Paula Pedrozo, Candela Delgado, Sofía González, y Talía Rodich estuvieron desde el arranque en este primer partido.

En el segundo partido de la jornada, Colombia entró mejor y sacó ventaja de arranque con el try obtenido por Carol Carmona. Sin embargo, Argentina reaccionó y dio vuelta el tanteador para acabar con victoria por 24-5: la concordiense Paula Pedrozo, Candela Delgado (por duplicado) y Marianela Escalante le dieron el triunfo a la Albiceleste.

Argentina se estrenó en el torneo con victoria por 46-0 ante Perú y luego venció a Chile por 40-0 con lo que acumulan cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones. Su último partido por la fase de grupos será ante Uruguay este domingo desde las 15.14 y luego quedarán definidos los encuentros definitorios por las medallas.

En este encuentro volvió a haber titularidad para las entrerrianas, ya que el equipo salió con: Antonella Reding, Cristal Escalante, María Taladrid, Paula Pedrozo, Candela Delgado, Sofía González y Talía Rodich.