Con uno menos, Gimnasia de Mendoza mantuvo el empate ante Riestra

Este sábado, la acción por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional contó con el desarrollo de dos encuentros. Uno de ellos fue en el estadio Víctor Legrotaglie de Mendoza, en donde Gimnasia recibió a Deportivo Riestra. El árbitro del juego fue Andrés Gariano, acompañado por Germán Delfino en el VAR.

La única llegada del local fue posible tras un desborde desde la derecha que acabó en pase bajo para Lucio Cingolani, que sacó un fuerte centro que Ignacio Arce desvió para evitar la llegada de Agustín Modica por el centro. El primer tiempo no tuvo más acciones para destacar: su desarrollo fue muy pobre.

En la segunda mitad la primera fue para Riestra con un remate de larga distancia de Milton Céliz. El mediocampista ajustó el tiro contra el poste izquierdo, pero César Rigamonti desvió al tiro de esquina con una estupenda estirada.

En la continuidad del partido el local estuvo muy cerca de la apertura del marcador gracias a que Matías Vargas sacó un remate de derecha que voló hacia el costado izquierdo de Arce, rozó el poste y se fue afuera. El Monito se quedó reclamando mano por un remate previo de él mismo que pareció dar en el brazo de Facundo Miño, aunque el árbitro no la sancionó.

Gimnasia siguió buscando y volvió a tener la apertura del marcador en los pies de Vargas. Esta vez el remate del atacante fue hacia el costado derecho del arco visitante y el paranaense Arce no tuvo dudas: contuvo el balón sin problemas.

Sobre los 24 minutos llegó una jugada que cambió el desarrollo del partido. Ignacio Sabatini fue a disputar la pelota adentro del área contra Miño y llegó antes, pero el recorrido de su pie continuó con lo que pisó y arrastró el pie del defensor visitante. Inicialmente Gariano lo amonestó, pero tras la revisión en el VAR decidió expulsarlo.

El Lobo jugó los últimos 20 minutos con un futbolista menos, con lo que tuvo dificultades y casi se encuentra con la desventaja tras un balón en profundidad que benefició la carrera de Ángel Almada. El atacante quiso amagar en la definición, pero golpeó la tierra y cayó al piso sin poder definir.

El local, por su parte, tuvo un buen intento con una triangulación por la derecha que terminó con centro de Luciano Paredes para la llegada de Blas Armoa. El atacante consiguió definir, pero lo hizo directamente afuera.

Cuando el partido se esfumaba, Riestra tuvo una muy buena ocasión con un remate cruzado de Céliz desde la derecha tras un pase de Tomás González, pero su tiro no sorprendió a Rigamonti, que rechazó sin problemas. Fue 0-0.

Con la igualdad el Lobo llegó a 17 puntos y está tercero; mientras que Riestra quedó en la 12ª posición con 10 unidades. En la próxima fecha, el Malevo recibirá a Central Córdoba el lunes 5, desde las 16.45; mientras que al conjunto de Darío Franco le tocará visitar a Estudiantes, ese mismo día desde las 19.

-SÍNTESIS-

Gimnasia de Mendoza 0-0 Deportivo Riestra.



Expulsado:

24’ST: Ignacio Sabatini (GIM).



Formaciones:

Gimnasia: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza; Luciano Cingolani, Esteban Fernández, Brian Andrada; Agustín Modica.

DT: Darío Franco.



Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Mariano Bracamonte; Ángel Stringa, Milton Céliz, Pablo Monje, Yonatan Goitía; Alexander Díaz y Agustín Graneros.

DT: Guillermo Duró.



Cambios:

ET: ingresó Pedro Ramírez por Ángel Stringa (RIE).

ET: ingresó Ignacio Sabatini por Nahuel Barboza (GIM).

ET: ingresó Matías Vargas por Brian Andrada (GIM).

12’ST: ingresó Tomás González por Agustín Graneros (RIE).

25’ST: ingresó Tomás Ortiz por Ulises Sánchez (GIM).

25’ST: ingresó Blas Armoa por Luciano Cingolani (GIM).

26’ST: ingresó Ángel Almada por Facundo Miño (RIE).

35’ST: ingresó Juan Franco por Luciano Paredes (GIM).

39’ST: ingresó Antony Alonso por Alexander Díaz (RIE).

39’ST: ingresó Nicolás Watson por Yonatan Goitía (RIE).



Amonestados:

3’ST: Pedro Ramírez (RIE).

6’ST: Agustín Módica (GIM).

15’ST: Luciano Cingolani (GIM).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Víctor Legrotaglie.

Video: Liga Profesional.