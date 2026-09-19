Copa Davis: Cerúndolo y Tirante ganaron a sus rivales y adelantaron a la Argentina

En la lucha por la permanencia en la Copa Davis, el equipo argentino comenzó su serie ante Turquía este sábado en el estadio Ruca Ché de Neuquén. Luego de la caída frente a Corea del Sur, el equipo argentino se vio relegado a la disputa de este encuentro.

La serie comenzó por la mañana con el duelo entre Francisco Cerúndolo y Yanki Erel. El tenista argentino no dejó ninguna duda respecto a la diferencia de ranking y se impuso por 6/0 y 6/4, poniendo al equipo argentino 1-0 por delante.

Thiago Tirante salió al segundo partido con la responsabilidad de ampliar la ventaja en favor del equipo argentino. Su rival, Mert Alkaya, intentó ponerle piedras en el camino y estuvo cerca de complicarlo en el segundo sector, pero no hubo nada que hacer: Tirante ganó por 6/2 y 6/4.

La serie continuará este domingo con el partido de dobles. En caso de ganar ese duelo, la Argentina asegurará la victoria en la serie y permanecerá entre los mejores equipos del mundo.