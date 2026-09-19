Duendes le ganó a Estudiantes y clasificó a semifinales

Este sábado se desarrolló la actividad correspondiente a la 15ª fecha del Top 10 en el Torneo Regional del Litoral. En ese marco, los dos elencos de la Unión Entrerriana de Rugby, Estudiantes y Rowing, jugaron sus respectivos partidos como locales.

Estudiantes - Duendes

Al Vendaval le tocó el más difícil de los encuentros: en su sede del Parque Urquiza recibió la visita de Duendes RC. El Fantasma llegó como líder del torneo, mientras que el conjunto paranaense lo hizo en el segundo puesto de la tabla de posiciones: era un partido clave en la continuidad del campeonato.

Y el líder, que contó con la figura de Emiliano Boffelli durante los 80 minutos, se hizo fuerte y ganó por 30-16. Esta derrota dejó al Albinegro en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 50 unidades, ahora igualado con Santa Fe RC, que le ganó a Jockey de Venado Tuerto por 39-24, y Jockey de Rosario, que empató con Gimnasia de Rosario por 23-23. Duendes, por su parte, llegó a los 56 y clasificó a las semifinales del torneo ya que es inalcanzable para el quinto.

En la próxima fecha, Estudiantes visitará a Jockey de Rosario en un duelo clave por la clasificación a semifinales. Luego le quedarán Jockey de Venado Tuerto como local y CRAI como visitante.

En este partido, Estudiantes salió a la cancha con: Valentín Haiek, Francisco Floreán, Tomás Bertot; Álvaro Ferreyra, Lisandro Uranga; Octavio Uranga, Juan Mernes, Basilio Cañas, Juan Bunge, Sebastián Dorigón; Bautista Lescano, Máximo Cañas, Juan Recciardi, Joaquín Maiztegui y Franco Rossetto.

Rowing - Universitario (R)

En el predio La Tortuguita, Rowing sacó cara y ganó un partido difícil ante Universitario de Rosario por 34-19. El triunfo mantiene al Remero en la séptima posición con 38 puntos, pero todavía cuenta con escasas chances de clasificación a las semifinales: deberá ganar sus partidos y esperar otros resultados.

El conjunto Albiceleste comenzó este partido con: Joaquín Zapata, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Agustín Reding, Joaquín Moine; Tomás Acosta Cis, Facundo Taboada, Franco Marizza; Franco Osuna, Aquiles Bourdín; Mateo Baroli, Julián Pistrilli, Tomás Osuna, Nahuel Gudiño e Iván Quindt.

En la próxima fecha, el equipo paranaense deberá recibir a Old Resian, en otro partido importante rumbo a su objetivo. Luego le quedará medirse con Santa Fe RC como visitante y Gimnasia de Rosario como local.