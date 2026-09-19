Estudiantes recibe al puntero en el Torneo Regional del Litoral

Estudiantes viene de ganar en Rosario por el TRL y buscará estirar su racha.

Este sábado por la tarde habrá acción correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Regional del Litoral. A partir de las 16, los dos equipos de Paraná que representan a la Unión Entrerriana de Rugby saltarán al campo de juego por el Top 10.

Estudiantes - Duendes

El Club Estudiantes tendrá un duelo clave, ya que en su sede del Parque Urquiza recibirá a Duendes RC de Rosario. El Fantasma es el puntero del torneo con 51 puntos, seguido justamente por el Albinegro paranaense, que tiene 50 unidades.

De haber un ganador, saldrá fortalecido del duelo en Paraná en su lucha por el campeonato. El árbitro del encuentro será Carlos Poggi, de la Unión Rosarina de Rugby.

Para este juego, Pedro Fontanetto eligió a: Valentín Haiek, Francisco Floreán, Tomás Bertot; Álvaro Ferreyra, Lisandro Uranga; Octavio Uranga, Juan Mernes, Basilio Cañas, Juan Bunge, Sebastián Dorigón; Bautista Lescano, Máximo Cañas, Juan Recciardi, Joaquín Maiztegui y Franco Rossetto.

En frente, los conducidos por Hernán Pavani contarán con: Francisco Anfgaroni, Mateo Negroni, Federico Rodríguez; Nicolás Sánchez Gómez, Federico Ciancio; Ignacio Gandini, Giuliano Bufarini, Matías Landi; Valentín Larrazábal, Giuliano Francescangeli; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino, Juan Faura y Emiliano Boffelli.

Rowing - Universitario (Rosario)

No será el único encuentro protagonizado por un equipo entrerriano por el TRL. Este mismo sábado a partir de las 16, el Paraná Rowing Club recibirá a Universitario de Rosario en el predio La Tortuguita. El árbitro será Mateo Ciaccio, de la Unión Santafesina de Rugby.

El Remero llega en la séptima posición del torneo con 33 puntos, misma cantidad de unidades con las que cuenta Universitario, que está una posición por debajo en la tabla. Ambos aspiran a escalar más en las posiciones, aunque dependerán de otros resultados.

Para este cotejo, Gastón Conde y Francisco Nin formarán a: Joaquín Zapata, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Agustín Reding, Joaquín Moine; Tomás Acosta Cis, Facundo Taboada, Franco Marizza; Franco Osuna, Aquiles Bourdín; Mateo Baroli, Julián Pistrilli, Tomás Osuna, Nahuel Gudiño e Iván Quindt.

En frente, el conjunto conducido por Guillermo Isabella formará con: Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez, Fausto Cecarosi; Uriel Pozzo, Nicolás Colacrai; Gaspar Meaglia, Agustín Motta, Manuel Todaro; Ignacio Zabella, Pedro González; Jerónimo Acosta, Ignacio Todaro, Iñaki Gabilondo, Lisandro Riquelme y Jeremías Floridia.