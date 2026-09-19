“Fue un torneo increíble”, dijo Violeta Figueroa

Este sábado, la selección argentina de sóftbol femenino se impuso a su par de Perú en la final por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en la provincia de Santa Fe. Justamente el sóftbol es uno de los deportes que no se llevan a cabo en la sede principal, sino que en este caso se desarrolla íntegramente en Paraná. Es por eso que el escenario principal fue el estadio Mundialista Nafaldo Cargnel.

Y en ese marco fue que el combinado Albiceleste se impuso por 4-3 no sin antes sufrir el partido ante las peruanas, que consiguieron ponerse 2-0 en la cuarta entrada e incluso igualaron 3-3 luego de que les dieran vuelta el encuentro.

Y si Argentina se impuso fue en gran parte por el aporte de la entrerriana Violeta Figueroa, pitcher y autora de una de las carreras con las que venció el seleccionado nacional. Tras el partido, la pitcher dijo a ANÁLISIS: “Fue un partido apretado, lo vivimos con todas las emociones, pero sobre todo convencidas (…) de ganar en casa”.

Comparando este encuentro con el partido de la primera ronda que acabó en victoria por 4-0, Figueroa fue autocrítica sobre su rendimiento: “La defensa quizás estuvo más sólida, yo también quizás tuve más ponches, en este partido no estuve tan dominante en ese sentido”, remarcó. Luego valoró el trabajo de su rival y como esto pudo haber cambiado el desarrollo del juego entre un partido y otro.

“Lo positivo es que a pesar de empezar abajo en el marcador lo pudimos dar vuelta y ganar el partido”, subrayó. Luego explicó que una buena parte del equipo se encontró jugando este tipo de torneos por primera vez: “Para el 90% del equipo creo que fue el primer juego que jugamos de esta dimensión, donde había otros deportes y donde representábamos al Comité Olímpico y no solamente al sóftbol”. Sostuvo que se trató de un torneo increíble y agradeció que pudieran coronarlo con el bronce.

El apoyo

Jugar de local fue un condimento extra para el combinado nacional. La jugadora entrerriana destacó al público local por ser un pilar para ellas a lo largo del torneo. “Al pasar de los días se fue sintiendo cada vez más y estamos muy agradecidas con toda la gente”, comentó y puso en valor a la ciudad: “La capital del sóftbol está acá, en Paraná”.