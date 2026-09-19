Gimnasia cierra la Reválida frente a Sportivo AC de Las Parejas

Gimnasia viene de ganar como local y buscará cerrar con una nueva victoria.

Tras la victoria y la confirmación de la permanencia obtenidas en la pasada fecha ante Sarmiento de Resistencia, Gimnasia de Concepción del Uruguay cerrará la primera etapa de la Fase Reválida del Torneo Federal A 2026 frente a Sportivo AC de Las Parejas.

El encuentro comenzará a las 15.30 en el estadio 4 de Septiembre y contará con el arbitraje de Lucas Rodríguez, de Río Tercero. El juez estará acompañado por los asistentes Oscar Bono y Cristian Pasquettin.

El Lobo uruguayense llega a esta jornada como líder del grupo junto a Boca Unidos de Corrientes. Ambos suman 14 puntos, pero la diferencia de gol del conjunto uruguayense es mejor (+8 contra +7).

Sportivo, por su parte, está fuera de la zona de clasificación y con nueve unidades intentará meterse entre los clasificados en este último partido, aunque deberá ganar y esperar otros resultados.

Para este partido, Martín Pinilla eligió a los siguientes convocados: Lautaro Altamirano, Ramiro Baro, Damián Baltoré, Micael Bogado, Juan Casares, Lautaro Dening, Agustín Favre, Agustín García, Nicolás Germanier, Facundo Laumann, Santiago Lebus, Enzo Márquez, Román Olagüe, Tomás Palladino, Emilio Rébora, Felipe Rocca, Juan Rodríguez, Nicolás Suárez, Tomás Valle y Luis Vila.

Entre ellos están los 11 que saltarán al campo de juego en Las Parejas para intentar sostener el buen momento del conjunto uruguayense, que tiene la valla menos vencida de todos los equipos que disputan la Reválida (apenas un gol en contra).