Gimnasia perdió en Las Parejas, pero sigue en competencia

Sportivo celebró la victoria y la clasificación ante Gimnasia en el vestuario.

Este sábado concluyó la actividad correspondiente a la primera fase de la Reválida en el Torneo Federal A. En el marco de la Zona A, Gimnasia de Concepción del Uruguay visitó el estadio 4 de Septiembre para enfrentarse con Sportivo AC de Las Parejas. El árbitro del encuentro fue Lucas Rodríguez.

El conjunto uruguayense ya estaba clasificado a la próxima instancia y había conseguido la permanencia luego de la victoria frente a Sarmiento de Resistencia por 1-0; mientras que el Lobo parejense debía ganar y esperar resultados si pretendía continuar en carrera dentro del torneo.

En ese marco, el equipo de Martín Pinilla salió a la cancha con: Emilio Rébora; Nicolás Suárez, Facundo Laumann, Tomás Palladino, Felipe Rocca; Damián Baltoré, Santiago Lebus, Juan Rodríguez, Agustín Favre; Luis Vila y Agustín García.

No pudo ser para el conjunto de La Histórica, que sufrió el revés a los 15 minutos del primer tiempo por parte de Ignacio González y no pudo recuperarse. Fue 1-0 el triunfo de Sportivo en condición de local, logrando su objetivo de avanzar de ronda.

Para Gimnasia quedó cerca la chance de avanzar como líder de la Reválida, pero acabó en el segundo lugar con 14 puntos, ya que Boca Unidos y Defensores de Puerto Vilelas empataron 3-3 y el conjunto correntino lideró la tabla con 15 unidades.

Sportivo, por su parte, llegó a 12 puntos y se benefició de la derrota de Atlético Escobar (3-0 vs. Independiente de Chivilcoy) y el empate de Defensores de Puerto Vilelas para avanzar en la cuarta colocación y continuar en la competencia.

Concluida la actividad por esta etapa de la Reválida, los descendidos fueron Tucumán Central y Sarmiento de Resistencia; Atlético Escobar e Independiente Chivilcoy quedaron eliminados; Defensores de Puerto Vilelas, Sportivo AC, El Linqueño, Gimnasia y Boca Unidos avanzaron de fase.

Ahora deberá esperar: el rival de Gimnasia se definirá una vez que se resuelva toda la actividad correspondiente a la Zona Campeonato. Las instancias mano a mano comenzarán el 11 de octubre y desde esa ronda comenzarán a eliminarse para acceder a la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.