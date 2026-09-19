Gimnasia se adelantó dos veces, pero no aguantó contra Banfield

Este sábado la actividad por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó con dos partidos. Uno de ellos fue en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, en donde Gimnasia recibió a Banfield. El partido contó con el arbitraje de Jorge Baliño, acompañado en el VAR por José Carreras.

En el desarrollo del juego fue el conjunto anfitrión el primero en generar una llegada con un desborde por la izquierda y centro bajo de Pedro Silva Torrejón. Agustín Auzmendi llegó para la definición, pero remató de derecha directamente al poste en absoluta soledad.

Fue un aviso del Tripero que llegó poco después con un tiro de esquina con el que abrió el marcador. El muy buen centro de Nicolás Barros Schelotto llegó a la posición de Auzmendi, que se tomó revancha y con un cabezazo cruzado a la izquierda de Diego Rodríguez consiguió el 1-0 parcial. Iban 20 minutos.

Y pudo ampliar el conjunto anfitrión, pero el penal cometido por Marcos López sobre Silva Torrejón fue desaprovechado por Lucas Janson. El atacante cuyo pase pertenece a Boca se encontró con una excelente respuesta del Ruso Rodríguez, que se arrojó hacia su derecha y adivinó su intención. Seguían 1-0 a los 36, pero no por mucho más.

Es que solo dos minutos más tarde llegó la excelente acción personal de Lautaro Gómez, que avanzó por el centro del ataque y metió un zurdazo bajo que dio en el poste derecho y se metió en el arco de Nelson Insfrán para el 1-1 parcial. Así se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Gimnasia empujó y acabó encontrando el gol de la ventaja a los 17. Tras un centro desde la izquierda llegó el cabezazo de Auzmendi por la izquierda para bajar el balón al área chica. Allí apareció Silva Torrejón para empujar con una volea y estampar el 2-1 parcial.

El dominio del Lobo en la segunda etapa no duró mucho, porque Banfield comenzó a animarse en los instantes finales del juego y acabó alcanzando la igualdad con un auténtico golazo. Fue David Zalazar quien atacó en profundidad por la izquierda y tras un enganche hacia atrás metió un remate dirigido al ángulo superior izquierdo del arco defendido por Insfrán para el 2-2 definitivo: fue a los 45 minutos.

Con el empate en el tanteador Gimnasia llegó a los 17 puntos y quedó momentáneamente como el único escolta de Argentinos; mientras que Banfield llegó a las nueve unidades y está 12° en la tabla de posiciones.

En la próxima fecha, Gimnasia deberá visitar a Independiente Rivadavia el viernes 2, desde las 21.30; mientras que el conjunto de Pedro Troglio recibirá a Rosario Central el lunes 5, desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Gimnasia La Plata 2-2 Banfield.



Goles:

20’PT: Agustín Auzmendi (GIM).

38’PT: Lautaro Gómez (BAN).

17’ST: Pedro Silva Torrejón (GIM).

45’ST: David Zalazar (BAN).



Incidencia:

36’PT: Diego Rodríguez (BAN) le contuvo un penal a Lucas Janson (GIM).



Formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto; Maximiliano Zalazar, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi.

DT: Ariel Pereyra.



Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Marcos López, Santiago Esquivel, Favio Álvarez, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez; Alexander Machado y Adrián Balboa.

DT: Pedro Troglio.



Cambios:

ET: ingresó Matías Hernández por Alexander Machado (BAN).

ET: ingresó Santiago López García por Marcos López (BAN).

ET: ingresó Renzo Malanca por Brandon Oviedo (BAN).

16’ST: ingresó Alexis Steimbach por Bautista Barros Schelotto (GIM).

16’ST: ingresó Agustín Colazo por Nicolás Barros Schelotto (GIM).

22’ST: ingresó Manuel Panaro por Lucas Janson (GIM).

24’ST: ingresó David Zalazar por Lautaro Gómez (BAN).

27’ST: ingresó Marcelo Torres por Agustín Auzmendi (GIM).

27’ST: ingresó Renzo Giampaoli por Maximiliano Zalazar (GIM).

30’ST: ingresó Lisandro Piñero por Santiago Daniele (BAN).



Amonestados:

20’ST: Lautaro Gómez (BAN).

37’ST: Favio Álvarez (BAN).



Árbitro: Jorge Baliño. VAR: José Carreras.



Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Video: Liga Profesional.