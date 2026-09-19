Huracán le puso un freno al River de Ponzio en el Monumental

Este sábado por la tarde, River recibió a Huracán por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. El partido disputado en el marco de la Zona B contó con el arbitraje de Facundo Tello y la labor de Fernando Echenique en el VAR. Jugaron en el estadio Monumental.

En la primera ocasión clara del partido llegó la apertura del marcador. Fue en un tiro libre ejecutado desde el costado izquierdo del ataque por Oscar Cortés en favor de Huracán. Lo que parecía centro del colombiano cruzó toda el área y se metió por el costado izquierdo del arco de Santiago Beltrán, que no llegó con su estirada: 1-0 a los nueve minutos.

De allí en más fue todo para River, que contó con innumerables ocasiones para igualar durante el partido. En el primer tiempo hubo una muy clara para Sebastián Driussi luego de un balón largo desde la mitad de la cancha. El remate del atacante encontró una buena salida de Hernán Galíndez, que despejó a su izquierda.

Ángel Correa fue el siguiente en contar con su oportunidad luego de recibir un pase en profundidad por el costado izquierdo del ataque, pero su remate desde el borde del área grande se fue por encima del travesaño.

Correa volvió a intentarlo con un tiro libre frontal y cerca del área, ligeramente recostado hacia el lado derecho. El remate del ex San Lorenzo buscó el ángulo superior izquierdo del arco de Hernán Galíndez, pero se encontró con la mano del naturalizado ecuatoriano para enviar el balón al tiro de esquina: atajadón.

Ya en la segunda mitad del encuentro, River siguió acumulando llegadas. La primera de ellas fue en un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo directo a la posición de Lucas Beltrán, que ganó de cabeza en soledad y buscó el costado derecho de Galíndez, pero le erró al arco y el balón se fue desviado.

La insistencia tuvo finalmente premio para el Millonario luego de un avance de Correa por el centro y el pase hacia la izquierda para la llegada de Tomás Galván. Un zapatazo del ex Vélez se clavó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Galíndez para el 1-1 parcial a los 20 minutos.

Pero Huracán reaccionó. Luego de una buena pared con Cortés, Lucas Blondel avanzó en diagonal hacia el área y remató cruzado y abajo contra el poste derecho del arco de Beltrán, que se estiró y no llegó a evitar que el balón ingrese en su valla. Gol de la visita y 2-1 a los 35.

Cerca del final del encuentro, River tuvo la chance del empate tras un pase profundo al costado derecho para la carrera de Galván, que logró enviar el balón hacia atrás para Driussi. El delantero pifió la definición y el balón se perdió por el costado izquierdo del arco de Galíndez.

La última fue de Mauro Arambarri, que recibió un pase bajo desde la derecha impulsado por Galván y remató con potencia por encima del travesaño. Fue lo último: hubo victoria de Huracán en el Monumental.

Con la victoria, el conjunto de Diego Martínez llegó a la tercera posición de la Zona B con 16 puntos, mientras que el elenco Millonario quedó relegado al noveno puesto con 13 unidades. En la próxima fecha, el equipo de Leonardo Ponzio visitará a Sarmiento de Junín el miércoles 7, desde las 19.30; mientras que el Globo recibirá a Aldosivi el sábado 3 de octubre, desde las 21.30.

-SÍNTESIS-

River Plate 1-2 Huracán.



Goles:

9’PT: Oscar Cortés (HUR).

20’ST: Tomás Galván (RIV).

35’ST: Lucas Blondel (HUR).



Formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tomás Galván, Fausto Vera, Thiago Almada; Ángel Correa; Tobías Andrada y Sebastián Driussi.

DT: Leonardo Ponzio.



Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Facundo Kalinger, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.



Cambios:

6’PT: ingresó Lucas Beltrán por Thiago Almada (RIV).

36’ST: ingresó Mauro Arambarri por Tobías Andrada (RIV).

16’ST: ingresó Juan Bisanz por Facundo Kalinger (HUR).

30’ST: ingresó Lautaro Mora por Leonardo Gil (HUR).

36’ST: ingresó Francisco Ortega por Marcos Acuña (RIV).

43’ST: ingresó Leandro Lescano por Jordy Caicedo (HUR).

43’ST: ingresó Hugo Nervo por Facundo Waller (HUR).

43’ST: ingresó Emmanuel Ojeda por Oscar Cortés (HUR).



Amonestados:

36’PT: Máximo Palazzo (HUR).

22’ST: César Ibáñez (HUR).

41’ST: Juan Bisanz (HUR).

50’ST: Gonzalo Montiel (RIV).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Fernando Echenique.



Estadio: Monumental.

Video: Liga Profesional.