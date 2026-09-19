La fecha 10 de la Liga Profesional sigue con cinco partidos

Este sábado por la tarde continuará la acción correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. La actividad comenzará a las 14.30 con la disputa de dos encuentros. A lo largo de la jornada habrá acción por las dos zonas que componen el certamen.

14.30: Gimnasia La Plata - Banfield (Zona B)

Uno de los dos duelos que comenzarán a las 14.30 será en La Plata, donde Gimnasia recibirá a Banfield en el marco de la Zona B. El árbitro del encuentro en el estadio Juan Carmelo Zerillo será Jorge Baliño, acompañado en el VAR por José Carreras. La transmisión del encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

El Tripero viene de empatar como visitante frente a Argentinos Juniors, con lo que tiene 16 puntos y está en la posición de escolta de su grupo. En la Tabla Anual cuenta con 42 unidades y está séptimo, en puestos de Copa Sudamericana, con la mira puesta en la Copa Libertadores de la que está a solo tres unidades (Vélez, tercero, tiene 45).

El Taladro, por su parte, igualó 1-1 con Barracas Central y acumula ocho unidades, con las que está en la 13ª ubicación. La lucha de los conducidos por Pedro Troglio pasa por el descenso. Su equipo está 25° en la Tabla Anual, aunque con 15 puntos más que el último, mientras que en los promedios está antepenúltimo en una situación mucho más riesgosa, por encima de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi.

14.30: Gimnasia de Mendoza - Deportivo Riestra (Zona A)

En el marco de la Zona A, el duelo de las 14.30 será entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Riestra. El estadio Víctor Legrotaglie recibirá el enfrentamiento entre estos dos conjuntos con arbitraje de Andrés Gariano y presencia en el VAR de Germán Delfino. La transmisión será de ESPN premium.

El Lobo mendocino viene de perder ante Defensa y Justicia por 2-0, con lo que quedó relegado al cuarto lugar de la tabla con 16 puntos. En la Tabla Anual cuenta con 35 puntos y está apenas a tres unidades de igualar la cosecha del Torneo Apertura con siete partidos por delante. Está a cinco puntos de puestos de Copa Sudamericana.

El Malevo tiene apenas nueve puntos y está 12° luego de su última derrota frente a Lanús por 3-0 en condición de local. Con 20 puntos, en la Tabla Anual suma apenas nueve más que Estudiantes de Río Cuarto (11) y siete que Aldosivi (13) por lo que peligra su situación con el descenso.

16.45: Unión - Independiente (Zona A)

La acción por la décima fecha continuará en el estadio 15 de Abril, donde Unión recibirá a Independiente a partir de las 16.45. El árbitro del encuentro por la Zona A será Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela. La transmisión será de ESPN premium.

En su última presentación, el Tatengue perdió como visitante frente a Talleres por 2-1, con lo que quedó con 13 puntos en el último puesto de clasificación de su grupo, favorecido ante Newell’s por la diferencia de gol. En la Tabla Anual suma 34 puntos y está a seis de los puestos de Copa Sudamericana.

El Rojo viene de empatar con San Lorenzo por 1-1, resultado con el que llegó a 14 unidades y se ubica en la sexta posición de la tabla de su zona. El Rojo está apenas a dos puntos de los puestos de Copa Sudamericana por la Tabla Anual, por lo que deberá volver a la victoria.

19: River Plate - Huracán (Zona B)

El estadio Más Monumental será escenario para la continuidad de la fecha a partir de las 19. River Plate recibirá a Huracán en un partido con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado en el VAR por Fernando Echenique. La transmisión de este partido correrá por cuenta de ESPN premium.

El Millonario enlazó tres victorias de manera consecutiva y suma cinco encuentros sin perder. Con el último triunfo ante Atlético Tucumán por 2-1 llegaron a 13 puntos y se ubican séptimos en la tabla de posiciones de su grupo. Además, en la Tabla Anual tienen 42 unidades y están apenas a tres de la clasificación a la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Diego Martínez vienen de ganar en la última fecha ante Racing por 2-1, con lo que llegaron a 13 puntos y se acercaron a los puestos de clasificación a la próxima fase: todavía están afuera por diferencia de gol. En la Tabla Anual tienen 35 y están apenas cinco por debajo de Instituto, último clasificado a copa Sudamericana con 40 unidades.

21.15: Instituto - Talleres (Zona A)

El último duelo de la jornada será el derby cordobés en el marco de la Zona A: Instituto recibirá a Talleres en el estadio Presidente Perón. El árbitro del encuentro que iniciará a las 21.15 será Darío Herrera, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. La transmisión de este partido será de TNT Sports.

La Gloria viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto por 2-1, con lo que suma 19 puntos y lidera la Zona A. Además tiene 40 unidades en la Tabla Anual y está en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Talleres viene de ganar su partido ante Unión en condición de local por 2-1, con lo que ahora suma ocho puntos y comparte el último puesto de la Zona A con Central Córdoba de Santiago del Estero. En la Tabla Anual tiene 34 unidades y tendrá que remontar si pretende jugar torneos internacionales: ante Instituto tendrá una buena chance.