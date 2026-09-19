Las “Panteras” obtuvieron la medalla plateada en los Suramericanos

Las "Panteras" terminaron segundas y se quedaron con la medalla de plata.

Este sábado, la selección argentina de vóley femenino culminó su participación en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El partido fue ante Colombia y se llevó a cabo en el gimnasio perteneciente a Newell’s, en Rosario, con un importante marco de público.

El equipo conducido por Pablo Pereira salió decidido durante los dos primeros sets y dominó el desarrollo del juego: estaba obligado a ganar para poder asegurar una medalla. Con un sólido juego en ataque y buenas coberturas en los bloqueos, los dos primeros sets acabaron 25/17 y 25/20 en favor de Las Panteras.

En el tercer set el desarrollo fue más complicado, ya que Colombia comenzó mejor y se acercó a la posibilidad de estirar el partido. Sin embargo, Argentina reaccionó y se llevó un importante triunfo por 25/20 en el parcial final para la victoria en sets corridos que garantizó la obtención de la medalla de plata.

El ganador del oro fue Chile, que resultó como el único invicto de la competencia. Colombia, por su lado, quedó en el tercer puesto. Argentina terminó con dos victorias (Paraguay y Colombia) y dos derrotas (Chile y Venezuela).

Para este partido Argentina formó con Morena Chiappero, Martina Bednarek, Victoria Matich, Julieta Medina Sarmiento, Julieta Ruelli -máxima goleadora del juego con 19-, Nicole Pérez y Victoria Caballero (líbero).

Luego ingresaron Helena Cugno, Elena Guerrico, Emma Oldani y Martina Da Dalt. No hubo acción para la diamantina María Eugenia Martínez, que igual obtuvo la plata.

Resultados de Argentina

3-0 (25/15, 25/11 y 25/16) vs. Paraguay.

1-3 (17/25, 27/29, 25/22 y 19/25) vs. Chile.

2-3 (25/15, 25/9, 23/25, 21/25 y 11/15) vs. Venezuela.

3-0 (25/17, 25/20 y 25/20) vs. Colombia.