Pese al gol de Estigarribia, Independiente lo dio vuelta y ganó en Santa Fe

En el estadio 15 de Abril, la acción por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional enfrentó a Unión e Independiente. El partido por la Zona A contó con el arbitraje de Luis Lobo Medina, asistido en el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

Unión fue superior durante la primera mitad y generó su primera ocasión con un avance por el costado izquierdo que finalizó con un mano a mano de Brahian Cuello con Rodrigo Rey. El arquero adivinó la intención del atacante y contuvo el remate, pero en el rebote apareció Julián Palacios. Para mala fortuna del local, su definición se fue por encima del travesaño.

La respuesta del Rojo fue con una pelota parada. En un tiro libre de muy larga distancia, Santiago Montiel intentó con un remate al arco que le salió muy al centro, pero que igual complicó al ex Patronato Matías Mansilla, que requirió de dos intentos para controlar el balón.

El Tate estuvo muy cerca de la apertura del marcador en un tiro libre ejecutado desde el costado derecho tras el que Cristian Tarragona ganó de cabeza. El remate del atacante se fue cerca del poste derecho de la valla de Rey ante la mirada de sus compañeros.

El Rojo volvió a responder con un buen avance por derecha del ingresado Iván Morales (Ezequiel Ávila se retiró con una molestia) que decidió rematar una vez que pisó el área, pero su disparo bajo y al costado izquierdo no complicó a Mansilla, que atajó sin problemas.

Sobre el final de la primera mitad llegó la polémica del juego. Tras un centro de Lucas Ayala desde la izquierda llegó el cabezazo de Juan Ludueña que encontró a Joaquín Mosqueira. El mediocampista aguantó la posición y definió con potencia y arriba para el 1-0 parcial, pero el árbitro sancionó offside.

Tras la revisión en el VAR consideraron que hubo posición adelantada del mediocampista -no pareció- y el tanto no subió al marcador. Así se fueron al descanso.

En el complemento Unión llegó al gol tras un tiro de esquina desde la derecha, un cabezazo y un rebote que favoreció la llegada de Marcelo Estigarribia por el costado izquierdo. El atacante definió con una barrida abajo para vencer a Rey y poner el 1-0 a los cuatro minutos.

Sin embargo, Independiente lo dio vuelta casi de inmediato. Primero fue tras un desborde por la derecha con centro pinchado al segundo palo en beneficio de la carrera de Santiago Montiel. El ex Argentinos definió de pique al suelo, el balón pegó en el pie de Juan Pintado y se metió en el arco del Tate para el 1-1 a los seis minutos.

Y el segundo llegó casi de inmediato. Maximiliano Meza avanzó de izquierda al centro y fue imparable para sus contrincantes. Llegando a la medialuna del área, el correntino definió cruzado contra el poste derecho y venció a Mansilla para el 2-1 parcial a los 12 minutos.

Los goles mejoraron a Independiente, que controló la continuidad del partido y mereció ampliar la diferencia. Unión casi no tuvo chances, la más clara con la que contó fue un remate de Palacios desde afuera del área que Rey controló sin problemas sobre su costado izquierdo. Nada que hacer para los santafesinos.

Con el triunfo por 2-1, Independiente llegó a 17 puntos y se ubica quinto en la tabla de posiciones, mientras que Unión quedó en la novena posición con 13 unidades. En la próxima fecha, el equipo santafesino visitará a Boca el domingo 4, desde las 19.15; mientras que al Rojo le tocará recibir a Instituto el viernes 2, desde las 19.15.

-SÍNTESIS-

Unión 1-2 Independiente.



Goles:

4’ST: Marcelo Estigarribia (UNI).

6’ST: Santiago Montiel (IND).

12’ST: Maximiliano Meza (IND).



Formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

DT: Leonardo Madelón.



Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Josías Palais.

DT: Jádson Viera.



Cambios:

21’PT: ingresó Iván Morales por Ezequiel Ávila (IND).

45’PT: ingresó Matías Abaldo por Josías Palais (IND).

ET: ingresó Ramiro Martino por Facundo Zabala (IND).

14’ST: ingresó Ignacio Malcorra por Joaquín Mosqueira (UNI).

14’ST: ingresó Mauro Luna Diale por Brahian Cuello (UNI).

23’ST: ingresó Eric Ramírez por Marcelo Estigarribia (UNI).

34’ST: ingresó David Martínez por Mateo Pérez Curci (IND).

34’ST: ingresó Lautaro Millán por Santiago Montiel (IND).

35’ST: ingresó Misael Aguirre Julián Palacios (UNI).

35’ST: ingresó Bruno Pittón por Lucas Ayala (UNI).



Amonestados:

15’PT: Lucas Menossi (UNI).

37’PT: Leonardo Godoy (IND).

20’ST: Cristian Tarragona (UNI).

25’ST: Iván Marcone (IND).

26’ST: Juan Arrayago (IND).

30’ST: Matías Abaldo (IND).



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Gastón Monsón Brizuela.



Estadio: 15 de Abril.

Video: Liga Profesional.