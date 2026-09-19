Racing cortó su mala racha con victoria ante Sarmiento

Este viernes por la noche, la acción correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional encontró a Racing y Sarmiento de Junín. El partido por la décima fecha del campeonato se disputó en el estadio Juan Domingo Perón con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y trabajo en el VAR de Salomé Di Iorio.

Luego de algunos minutos de aproximaciones, Racing consiguió la apertura del marcador con un remate de larga distancia. Fue Gonzalo Escudero quien probó al arco rival desde 25 metros y sacó un disparo que dio en el travesaño y luego picó dentro del arco rival para el 1-0 parcial a los 23. Golazo.

El conjunto de Facundo Sava reaccionó rápido. Tras un muy buen desborde de Julián Contrera por derecha, en el que se sacó a dos marcas de encima, llegó el excelente centro para Junior Marabel, quien remató de cabeza por el costado izquierdo y marcó el empate a los 26 minutos.

Todavía en la primera mitad, la Academia llegó tras una jugada de pelota parada en la que hubo varios toques dentro del área y acabó con remate de Leonel Pérez. El tiro del mediocampista se perdió por el costado izquierdo del arco defendido por Thyago Ayala.

Ya en la segunda mitad Racing logró el segundo gol rápido en el desarrollo. El centro potente desde la derecha de Ulises Ortegoza encontró el ingreso al área chica a pura potencia de Adrián Martínez. Con un frentazo, Maravilla dejó sin nada que hacer a Ayala para el 2-1 parcial a los siete minutos.

El conjunto local tuvo el tercer gol en los pies de Ortegoza tras una excelente asociación que terminó con un centro desde la derecha hacia atrás para el mediocampista, pero el remate del ex Talleres encontró una buena respuesta de Ayala con el pie izquierdo.

Martínez se perdió su oportunidad también luego de recibir dentro del área y girar a pura potencia sobre su marcador para quedar mano a mano con Ayala. Su remate se perdió por el costado derecho del arco juninense.

Racing merecía el tercero, pero no podía concretar. Un ejemplo es el desborde por izquierda de Ignacio Rodríguez que terminó con la definición por el centro de Lautaro Díaz, que con una barrida impulsó el balón directamente afuera por el costado derecho del arco de Ayala.

Hubo revancha. Fue el propio Rodríguez quien, tras un rechazo del fondo visitante, sacó un potente remate bajo y cruzado al costado izquierdo para vencer al arquero rival y estampar el 3-1 a los 35 minutos que resultaría definitivo. Fue victoria de la Academia.

Con la victoria Racing llegó a ocho puntos y está 12° en la tabla de su grupo, todavía lejos de la zona de clasificación a la próxima instancia (a cinco unidades). El Verde, por su parte, quedó como escolta con 16 unidades y deberá esperar resultados para saber cuánto caerá en la tabla.

En cuanto a la próxima fecha, a Racing le tocará visitar a Estudiantes de Río Cuarto el domingo 4 de octubre, desde las 21.30; mientras que Sarmiento deberá recibir a River Plate el miércoles 7 de octubre, desde las 19.30.

-SÍNTESIS-

Racing 3-1 Sarmiento.



Goles:

23’PT: Gonzalo Escudero (RAC).

26’PT: Junior Marabel (SAR).

7’ST: Adrián Martínez (RAC).

35’ST: Ignacio Rodríguez (RAC).



Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Gastón Lodico, Ulises Ortegoza, Gonzalo Escudero; Leonel Pérez; Lautaro Díaz y Adrián Martínez.

DT: Juan Vojvoda.



Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Julián Mavilla; Junior Marabel y Jonathan Herrera.

DT: Facundo Sava.



Cambios:

13’PT: ingresó Diego Churín por Jonathan Herrera (SAR).

13’ST: ingresó Jhon Rentería por Julián Contrera (SAR).

33’ST: ingresó Nazareno Colombo por Gonzalo Escudero (RAC).

36’ST: ingresó Elián Giménez por Mauricio Martínez (SAR).

36’ST: ingresó Gabriel Díaz por Nicolás Pasquini (SAR).

37’ST: ingresó Gastón González por Julián Mavilla (SAR).

40’ST: ingresó Matías Kranevitter por Ulises Ortegoza (RAC).

40’ST: ingresó Matko Miljevic por Gastón Lodico (RAC).

45’ST: ingresó Elías Torres por Adrián Martínez (RAC).

45’ST: ingresó Duván Vergara por Lautaro Díaz (RAC).



Amonestados:

39’PT: Juan Insaurralde (SAR).

17’ST: Cristian Zabala (SAR).

18’ST: Adrián Martínez (RAC).

26’ST: Mauricio Martínez (SAR).

38’ST: Santiago Salle (SAR).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Salomé Di Iorio.



Estadio: Juan Domingo Perón.

Video: Liga Profesional.