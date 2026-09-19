Scaloni confirmó convocados locales y agregó jugadores del extranjero

El entrenador de la selección argentina definió a todos sus convocados.

Este sábado, Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de convocados para la triple tanda de encuentros de la selección argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Con los jugadores del fútbol argentino y tres añadidos del fútbol extranjero, el entrenador tiene la lista completa para los tres amistosos que tendrán como dato especial la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.

Los citados del fútbol local son Leonel Flores, Tomás Palacios, Santiago Beltrán, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada, aunque el comunicado oficial hizo una aclaración respecto a algunos de los futbolistas.

En el caso de Otamendi, solo está citado para el partido del 6 de octubre en el estadio Monumental frente a Benín. Por otra parte, Flores y Palacios entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para los partidos que deberán jugar por sus respectivos clubes (Boca y Estudiantes) en el marco de la Copa Argentina.

Los jugadores del extranjero que se sumarán a la convocatoria son tres: Ezequiel Fernández (Bayern Leverkusen), Santiago Simón (Deportivo Toluca) y Valentín Gómez (Real Betis).

Estos nueve futbolistas se suman a los 28 ya citados que son: Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

De estos 28, Messi, De Paul y Lo Celso solo se sumarán para el último de los tres amistosos, ante Benín. Ese será el último partido de Messi con la camiseta de la selección argentina.

Venta de entradas

La AFA también informó el valor de las entradas para los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El primero será en Córdoba, en el estadio Mario Kempes el 30 de septiembre; mientras que los dos siguientes serán el 3 y el 6 de octubre en el estadio Monumental de la Ciudad de Buenos Aires.

Frente a Bolivia:

La venta de entradas será exclusivamente online a partir del lunes 21 de septiembre a las 14. Los discapacitados deberán gestionar su ingreso en el mismo sitio web de la compra de entradas: www.deportick.com mientras se desarrolle la venta general.

Popular: $90.000 | Menor de 3 a 10 años: $25.000.

Plateas (a partir de tres años pagan entrada completa):

*Gasparini: $140.000.

*Ardiles: $170.000.

Frente a Burkina Faso y Benín:

La venta de entradas será exclusivamente online a partir del martes 22 de septiembre, desde las 18. Los discapacitados deberán gestionar su ingreso en el mismo sitio web de la compra de entradas: www.deportick.com mientras se desarrolle la venta general.

Popular: $90.000 | Menor de 3 a 10 años: $29.000.

Plateas (a partir de tres años pagan entrada completa):

*Altas Sívori y Centenario: $180.000.

*Media Sívori y Centenario: $320.000.

*Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

*Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

*Media San Martín y Belgrano: $480.000.