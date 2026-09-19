Tras el doble oro suramericano, Juliette Duhaime dictó una clínica en Paraná

En la primera semana de los Juegos Suramericanos 2026, sin dudas una de las principales figuras fue la paranaense Juliette Duhaime. Sus dos oros en las categorías Sprint y Técnico en el Stand Up Paddle femenino le permitieron tomar preponderancia en el ámbito deportivo.

Luego de consagrarse campeona en esas dos categorías volvió a la costa del Paraná, pero del lado entrerriano. Este sábado en la capital de la provincia dictó una clínica intensiva para atletas de distintas edades que se dedican a su misma actividad.

En diálogo con Teletipo Digital, la paranaense valoró haber dado en el río paranaense sus primeras remadas. “Estoy feliz de poder compartir lo que he aprendido a lo largo de todos estos años con todos estos guerreros. Acá fue donde todo empezó”, dijo.

Con las medallas encima, Duhaime describió el valor de su obtención: “Pesan un poco, pero son el logro de varios años de trabajo muy duro. Le dedico mi vida a esto. El mensaje que quiero dejar es que nunca es tarde para volver a empezar. Todos los días tenés la oportunidad de elegir; las decisiones diarias y los pequeños detalles son los que te llevan a lograr lo que querés”, señaló e invitó a todos a no bajar los brazos y a recordar que el camino hacia el objetivo no es recto.

Organización

La clínica organizada por Tobías Lorenzón y la escuela de SUP Amigos del Río fue organizada antes de los juegos Suramericanos y aunque ya tenía valor la visita de la campeona del mundo, la reciente consagración en los Suramericanos elevó todavía más su valor.

La paranaense fue agasajada luego de la clínica dedicada al Stand Up Paddle (Foto: Teletipo Digital).

“Me voy hoy, pero estoy muy agradecida de ver cómo está de hermosa la playa y la escuela. Invito a todos a que aprovechen, vengan y se sumen, porque hay profesores excelentes y todos los recursos necesarios para aprender este deporte”, dijo la bicampeona suramericana.