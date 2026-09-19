Turismo Nacional: Gassmann estrenó el auto con un noveno puesto

Joel Gassmann estrenó el auto que era de Teti con un noveno puesto en la clasificación.

Este sábado comenzó parte de la actividad correspondiente al Turismo Nacional. En el marco de la Clase 3 tuvieron lugar los entrenamientos y la clasificación para definir el ordenamiento de las series clasificatorias que se disputarán este domingo como antesala de la final.

Por la novena fecha del campeonato, la actividad se desarrolló en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Primero fueron los dos entrenamientos y posteriormente tuvo lugar la clasificación.

En la primera práctica mandó Bautista Damiani, que en sus 11 vueltas registró un tiempo de un minuto, 11 segundos y 162 milésimas que lo convirtieron en el más rápido. Cerquita acabó el crespense Joel Gassmann, cuyo mejor tiempo fue apenas 14 milésimas más lento que el de Damiani en sus 14 vueltas al circuito. El tercero fue Facundo Chapur a 147 milésimas.

En el segundo ensayo siguió siendo Damiani el más rápido, esta vez con un tiempo de un minuto, 10 segundos y 945 milésimas producto de sus nueve giros al circuito. Detrás quedaron Julián Santero y Facundo Ardusso a 228 y 271 milésimas, respectivamente. Gassmann terminó retrasado: finalizó en el 23° a un segundo y 188 milésimas del mejor registro del día.

Posteriormente fue turno de la clasificación. En ellas fue insuperable el Toyota Corolla de Lucas Vicino, que dio el salto al primer lugar con un tiempo de un minuto, 10 segundos y 864 milésimas, el mejor de toda la jornada.

Detrás quedó el uruguayo Mauricio Lambiris, con un tiempo que fue 349 milésimas más lento que el del poleman. Tercero fue José Urcera a 395 milésimas del líder.

El crespense Gassmann cerró una buena clasificación estrenando el auto que era de Jerónimo Teti: terminó en el noveno lugar a 617 milésimas de la pole. En palabras del propio piloto a través de sus redes sociales: “Teníamos para mejorar algunas décimas, pero fue todo muy ajustado”, señaló.

Este domingo se desarrollarán las series, que comenzarán a las 10.45, 11.10 y 11.35, respectivamente. Todas estas baterías definirán el ordenamiento con el que comenzará la final a partir de las 13.45.

Clase 2

En la Clase 2 el ganador de la clasificación fue Gastón Iansa, que registró un tiempo de un minuto, 13 segundos y 554 milésimas, seguido por Valentino Quattrocchi y Thiago Ferrari a 166 y 178 milésimas, respectivamente.

El paranaense Exequiel Bastidas clasificó en el cuarto lugar apenas a 288 milésimas de la pole. Este domingo tendrá chance de remontar en la segunda serie, a partir de las 10.20, dentro de la que partirá como escolta de Quattrocchi. Iansa liderará la primera a partir de las 9.55 con Ferrari por detrás.

La final de esta categoría comenzará a las 12.50.