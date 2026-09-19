Urquiza cayó en La Paz y Sionista lidera en soledad

Este viernes por la noche se completó la actividad correspondiente a la Zona C de la Liga Provincial de Mayores de Básquet. En ese contexto se benefició Sionista, que había ganado su partido ante Estudiantes el jueves (90-58), resultado con el que alcanzó el liderazgo del torneo con récord 9-1. También hubo actividad por las Zonas A y B.

Zona A

La Zona A repartió su acción entre dos jornadas: viernes y sábado. En la jornada hubo derrotas para los líderes: Social Federación cayó como local ante Ferrocarril de San Salvador por 98-94; mientras que Sportivo San Salvador también perdió como anfitrión, ante Capuchinos, por 80-73.

De esto se aprovechó La Armonía, que ganó como visitante frente a Estudiantes de Concordia por 87-82 y de esta manera igualó el puntaje en el liderazgo con récord 5-2. Queda pendiente un encuentro por la séptima fecha: este sábado desde las 21.30, Sarmiento de Villaguay recibirá a Social y Deportivo San José.

Zona B

La Zona B también repartió su acción en dos jornadas. En este caso, Parque Sur venció a Bancario por 78-66 y Sportivo Peñarol de Tala dio cuenta de BH de Gualeguay como visitante por 77-56 en los encuentros que se disputaron el viernes.

La fecha se completará este sábado con Zaninetti recibiendo a Racing de Gualeguaychú y el duelo de líder y escolta entre Atlético Tala (6-1) y Luis Luciano (5-2). En esta jornada no habrá acción para Regatas Uruguay.

Zona C

Luego de la victoria de Sionista el pasado jueves, la fecha se completó con los cuatro partidos restantes este viernes por la noche. El punto fuerte de la jornada fue en La Paz, donde Independiente superó a Urquiza Santa Elena por 76-66 para bajarlo del liderazgo de la zona: ahora Sioni es el único líder con récord 9-1.

Además hubo victorias de Olimpia (82-55 vs. Paracao como visitante), Recreativo (86-81 vs. Talleres como visitante) y Quique (73-67 vs. Ciclista como local).

Pero la actividad para este grupo no terminó el viernes. Entre domingo y lunes disputarán los encuentros correspondientes a la undécima fecha del campeonato, con el destacado de Sionista visitando a Independiente de La Paz a partir de las 20.