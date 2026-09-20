Boca aprovechó el hombre de más y venció a San Lorenzo

Este domingo la actividad correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó en el estadio Pedro Bidegain. Por la Zona A, San Lorenzo recibió a Boca Juniors en un duelo con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo.

La primera ocasión de peligro del partido fue a favor de Boca luego de un centro bajo de Leandro Lozano desde la derecha que se desvió en el camino y favoreció la llegada de Santiago Ascacíbar. El mediocampista se arrojó con la intención de definir, pero no consiguió cambiar el recorrido de la pelota y José Devecchi controló sin problemas.

Ascacíbar volvió a tener el gol poco después tras una combinación de Alan Velasco y Lautaro Blanco por la izquierda que terminó con centro del último para la llegada del ex Estudiantes en el área chica. La definición cruzada se fue desviada por el costado izquierdo de Devecchi, que salió a intentar cortar la jugada.

El dominio visitante continuó y con un centro potente y bajo de Leonel Flores desde la derecha llegó la intervención de Miguel Merentiel. El delantero uruguayo llegó al área chica para definir, pero no consiguió desviar la pelota y Devecchi contuvo lo que acabó siendo remate de Flores.

Sobre los 31 llegó el punto de inflexión del partido. Manuel Insaurralde cometió una falta ignorada por Nazareno Arasa sobre Paredes e inmediatamente después barrió con los dos pies hacia adelante a Ascacíbar, ganándose la tarjeta roja directa. El Ciclón quedó con uno menos y obligó a cambiar la formación a Rubén Insúa.

Aunque en los minutos siguientes del primer tiempo no ocurrió demasiado, el dominio de la pelota de Boca lo volvió superior dentro del encuentro y a la larga eso terminó teniendo premio.

Boca llegó primero por medio de Leandro Paredes tras una recuperación en la mitad de la cancha que invitó al mediocampista a adelantarse hacia el área grande. A poca distancia de la medialuna, Paredes sacó un remate que fue hacia el poste izquierdo pero encontró una buena atajada de Devecchi.

Luego Fue Paredes quien abrió el juego hacia la derecha para el desborde de Lozano, que intentó un pase bajo para Merentiel, pero el delantero nacido en Paysandú no llegó a desviar el balón, que recorrió toda el área chica.

El gol llegó finalmente a los 12, luego de una combinación de Lozano y Flores por derecha que terminó con un zurdazo del uruguayo que se coló abajo contra el poste izquierdo del arco de Devecchi. Con el 1-0 fue más cómodo el partido para el Xeneize.

Ascacíbar tuvo la oportunidad del segundo luego de un gran taco de Merentiel desde el borde del área, pero el mediocampista perdió en el mano a mano con Devecchi.

El segundo gol llegó a los 27 luego de un desborde de Lautaro Blanco por esa banda con caño incluido. El lateral envió un centro bajo para la llegada de Merentiel, que esta vez sí empujó el balón con su barrida y anotó el 2-0 que resultaría definitivo.

Boca pudo ampliar la ventaja, pero el intento de Milton Delgado desde afuera del área ya con un diluvio en el estadio Pedro Bidegain encontró las manos de Devecchi sin mayor peligro. Nada más ocurrió: ganó el Xeneize.

Con el triunfo, el Xeneize llegó a 17 puntos e igualó la línea del tercero, Gimnasia de Mendoza; mientras que San Lorenzo quedó décimo con sus 11 unidades.

En la próxima fecha el equipo de Arruabarrena recibirá a Unión el domingo 4 de octubre desde las 19.15, aunque antes jugará por Copa Argentina frente a Racing el domingo 27. Los de Rubén Insúa, por su lado, visitarán a Defensa y Justicia el sábado 3, desde las 14.45.

-SÍNTESIS-

San Lorenzo 0-2 Boca Juniors.



Goles:

12’ST: Leandro Lozano.

27’ST: Miguel Merentiel.



Expulsado:

31’PT: Manuel Insaurralde (SLO).



Formaciones:

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Rittis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

DT: Rubén Insúa.



Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

DT: Rodolfo Arruabarrena.



Cambios:

35’PT: ingresó Juan Rattalino por Alexis Cuello (SLO).

ET: ingresó Marco Pellegrino por Facundo Herrera (BOC).

10’ST: ingresó Juan Álvarez por Facundo Farías (SLO).

10’ST: ingresó Diego Herazo por Rodrigo Auzmendi (SLO).

22’ST: ingresó Matías Reali por Ezequiel Herrera (SLO).

23’ST: ingresó Facundo Gulli por Nicolás Tripichio (SLO).

28’ST: ingresó Ángel Romero por Alan Velasco (BOC).

28’ST: ingresó Carlos Palacios por Santiago Ascacíbar (BOC).

38’ST: ingresó Tomás Belmonte por Leonel Flores (BOC).

38’ST: ingresó Sebastián Villa por Miguel Merentiel (BOC).



Amonestados:

34’PT: Facundo Herrera (BOC).

41’PT: Leandro Lozano (BOC).

1’ST: Lautaro Di Lollo (BOC).

25’ST: Matías Reali (SLO).

35’ST: Facundo Gulli (SLO).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Hernán Mastrángelo.



Estadio: Pedro Bidegain.

Video: Liga Profesional.