Francisco Cerúndolo le ganó a Alkaya y Argentina venció a Turquía

Francisco Cerúndolo obtuvo una sólida victoria para cerrar la serie a favor de Argentina.

Luego del traspié en el dobles de Guido Andreozzi y Andrés Molteni (derrota por doble 6/4 ante Arda Azkara y Yanki Erel), Francisco Cerúndolo salió a la cancha con la obligación de cerrar la serie por el Grupo Mundial I frente a Mert Alkaya.

La responsabilidad no le pesó al 23° del mundo, que dominó de principio a fin las acciones, cedió muy pocas pelotas y se impuso por 6/1 y 6/0 en el estadio Ruca Ché de Neuquén, en donde la Argentina jugó como local.

Este triunfo se sumó a los obtenidos por el propio Cerúndolo y Thiago Tirante el sábado para cerrar la serie por 3-1 en favor de la Argentina, que de esta manera se mantuvo entre los principales equipos del mundo.

El próximo año, Argentina volverá a jugar las Clasificatorias de la Copa Davis 2027 con el objetivo de evitar lo que le sucedió este año ante Corea del Sur, ocasión en la que cayó derrotada y que la llevó a disputar esta instancia frente a Turquía.

Resultados de la serie

Sábado 19/9:

Francisco Cerúndolo a Yanki Erel: 6/0 y 6/4.

Thiago Tirante a Mert Alkaya: 6/2 y 6/4.



Domingo 20/9:

Arda Azkara/Yanki Erel a Guido Andreozzi/Andrés Molteni: 6/4 y 6/4.

Francisco Cerúndolo a Mert Alkaya: 6/1 y 6/0.