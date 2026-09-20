Instituto ganó el “derby” cordobés y manda con holgura en la Zona A

En el marco de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, este sábado por la noche Instituto recibió la visita de Talleres de Córdoba en una nueva edición del derby cordobés. El árbitro del partido en el estadio Monumental Presidente Perón fue Darío Herrera, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

El primer avance claro del partido fue en favor del anfitrión. Un excelente centro de Jeremías Lázaro desde la derecha encontró la palomita de Matías Tissera por el centro del área. Pese a la potencia del remate, la respuesta del entrerriano Ezequiel Unsain evitó el tanto. En el rebote, Alex Luna definió y se encontró con la intervención de Román Riquelme.

Sobre los 48 del primer tiempo se produjo una de las polémicas del partido. Luego de que el VAR ignorara la falta de Alex Luna que debió ser revisada con tarjeta roja llegó la doble agresión entre Fernando Alarcón y Agustín Álvarez. El jugador de Talleres le dio un cabezazo al defensor, que a continuación lo tiró al suelo, por lo que el árbitro decidió expulsar al jugador de la visita y amonestar al local.

En el segundo tiempo, con un hombre de más, Instituto finalmente se destapó. La apertura del marcador llegó tras una serie de toques dentro del área y el cabezazo hacia la derecha de Gustavo Abregú para la llegada de Giuliano Cerato. El lateral definió de volea contra el palo derecho y de Unsain y puso el 1-0 a los cinco minutos.

El segundo llegó poco después, en un tiro libre ejecutado por Luna desde el costado izquierdo que Fernando Alarcón rozó y mandó al fondo de la red del arco de Unsain. A los 13 estaban 2-0 y parecía que sería una noche cómoda para la Gloria.

Sin embargo, tras los cambios introducidos por Omar De Felippe, Talleres llegó al descuento a los 21. Un excelente centro de Matías Catalán desde la derecha encontró la carrera del recién ingresado Alexandro Maidana, que con un potente cabezazo venció a Marcos Ledesma y anotó el descuento.

Instituto no perdió el orden y tuvo chances para volver a estirar la ventaja. La primera de ellas fue con un tiro libre ejecutado por Diego Sosa que voló hacia el ángulo superior izquierdo y se encontró con una gran atajada de Unsain para enviar el balón al tiro de esquina.

Luego llegó el tercero. Fue con un desborde de Jeremías Lázaro por izquierda, que tras superar a dos marcadores sacó un fuerte remate bajo que se desvió en la pierna de Unsain y se metió en su propio arco. Gol en contra del de Alcaraz.

Instituto ganó el duelo y así llegó a los 22 puntos en la tabla de posiciones de la Zona A en la primera posición; mientras que Talleres quedó último junto a Central Córdoba con ocho unidades.

En la próxima fecha, el conjunto de Diego Flores deberá visitar a Independiente el viernes 2, desde las 19.15; mientras que Talleres protagonizará el clásico ante Belgrano el domingo 4, desde las 17.

-SÍNTESIS-

Instituto 3-1 Talleres.



Goles:

5’ST: Giuliano Cerato (INS).

13’ST: Fernando Alarcón (INS).

21’ST: Alexandro Maidana (TAL).

35’ST: Ezequiel Unsain -en contra- (INS).



Expulsado:

48’PT: Agustín Álvarez (TAL).



Formaciones:

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna.

DT: Diego Flores.



Talleres: Ezequiel Unsain; Román Riquelme, Matías Catalán, Valentín Fascendini; Augusto Schott, Rick Lima, Federico Fattori, Juan Sforza, Gabriel Báez; Franco Cristaldo y Agustín Álvarez.

DT: Omar De Felippe.



Cambios:

ET: ingresó Facundo Suárez por Matías Tissera (INS).

ET: ingresó Matías Galarza por Franco Cristaldo (TAL).

19’ST: ingresó Jhon Córdoba por Alex Luna (INS).

20’ST: ingresó Valentín Depietri por Valentín Fascendini (TAL).

20’ST: ingresó Giovani Baroni por Federico Fattori (TAL).

20’ST: ingresó Alexandro Maidana por Gabriel Báez (TAL).

39’ST: ingresó Jonás Acevedo por Jonatan Galván (INS).

39’ST: ingresó Juan Méndez por Gustavo Abregú (INS).

39’ST: ingresó Agustín Massaccesi por Jeremías Lázaro (INS).



Amonestados:

18’PT: Leonel Mosevich (INS).

26’PT: Alex Luna (INS).

30’PT: Valentín Fascendini (TAL).

48’PT: Fernando Alarcón (INS).

28’ST: Alexandro Maidana (TAL).

36’ST: Jeremías Lázaro (INS).

43’ST: Valentín Depietri (TAL).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Monumental Presidente Perón.

Video: Liga Profesional.