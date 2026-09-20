Julián Santero ganó la final del Turismo Nacional en Río Cuarto

El mendocino Santero se benefició de un fallo en el auto de Vicino para ganar la carrera.

Este domingo hubo competencia en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto por la décima fecha de la Clase 3 en el Turismo Nacional. La actividad incluyó la disputa de las tres series clasificatorias y la posterior carrera por la victoria del fin de semana.

La primera serie quedó en manos de Lucas Vicino, que completó los cinco giros de competencia luego de cinco minutos, 59 segundos y 784 milésimas para quedarse con el primer puesto de largada en la final. En su serie lo siguieron Bautista Damiani y Agustín Canapino.

La segunda serie clasificatoria fue para Mauricio Lambiris. El uruguayo se impuso después de seis minutos, 38 segundos y 549 milésimas, pero su serie fue la más lenta de las tres. Ramiro Cano y Sebastián Gómez quedaron segundo y tercero respectivamente en esta batería.

En la última serie clasificatoria el ganador fue Julián Santero luego de seis minutos, dos segundos y 93 milésimas de competencia. En esta serie terminó segundo José Urcera y el tercer puesto fue para el crespense Joel Gassmann, que se ganó el derecho de largar desde el octavo lugar en la final.

Llegado el momento de la carrera, Gassmann no aguantó mucho en pista. En su primera carrera conduciendo el auto que era de Jerónimo Teti, el crespense abandonó luego de nueve vueltas y quedó entre los últimos de la competencia.

En cuanto al desarrollo, el momento más importante en la última vuelta. Lucas Vicino era líder con comodidad, pero su motor comenzó a fallar en el último paso por la primera curva y Julián Santero le arrebató el liderazgo.

Santero acabó quedándose con una inesperada victoria, seguido por Vicino, cuyo auto perdió rendimiento, pero no lo bajó del podio, y Leonel Pernía, que terminó tercero. Estos resultados favorecieron al mendocino, que llegó a 225 puntos y quedó a 44 del líder Agustín Canapino, que abandonó la competencia pero igual suma 269 unidades.

Con la competencia finalizada, lo próximo será en el Autódromo Ciudad de San Martín, Mendoza, el fin de semana del 10 y 11 de octubre. En dicho escenario se disputará la décima final de la temporada.

Resultados | Clase 3 - Turismo Nacional | Fecha 9

1°) Julián Santero (Volkswagen): 27’29”222/1000.

2°) Lucas Vicino (Toyota): a 2”744/1000.

3°) Leonel Pernía (Ford): a 6”724/1000.

4°) José Urcera (Honda): a 12”543/1000.

5°) Mauricio Lambiris (Ford): a 12”926/1000.

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32°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 13 vueltas.