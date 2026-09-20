Melina Spahn remontó y ganó en su debut en los Suramericanos

Este domingo se produjo el estreno de la crespense Melina Spahn en el torneo de frontón dentro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Su debut fue ante la venezolana Diana Rangel en el escenario dispuesto frente al Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario.

El partido comenzó cuesta arriba para la entrerriana que sufrió un duro parcial de 15/6 en el primer set y luego debió pelear y mucho durante el segundo parcial para obtener el triunfo y estirar el partido 15/13.

Con el 1-1 en sets debieron recurrir al tie-break que quedó en manos de la crespense luego de imponerse desde el arranque del tramo para quedarse con la victoria por 2-1 con un parcial de 10/5.

Tras el encuentro, la crespense dialogó con la prensa y explicó sus sensaciones respecto al partido disputado y a lo que se viene. “Un partido picado, nos conocemos con Diana de la pelota. Hemos jugado en los Panamericanos de 2019 por la medalla (NdR: en aquella ocasión, Spahn ganó el bronce). Sabía que iba a ser un partido trabado”, evaluó en declaraciones al periodista Federico Bruno Curti.

Agregó que el debut siempre es difícil y que hacerlo en condición de local fue un motivo más de presión. “Se siente otra cosa acá en suelo argentino”, valoró la pelotari crespense, que también consideró especial el escenario de la disputa de su encuentro: “Jugar acá, en el Monumento, es una presión extra que nos suman, pero muy feliz”.

La propia Spahn manifestó que es la primera vez en sus 14 años de trayectoria en la selección que juega un partido como local y haber visto que las entradas estaban agotadas la sorprendió. “Para nuestro deporte sirve muchísimo la difusión, así que ojalá que más gente se siga sumando”, señaló.

Lo que viene

Mirando más allá de los Juegos Suramericanos, por los que enfrentará a Perú el martes, la jugadora entrerriana adelantó lo que se viene en el Mundial que se disputará en Buenos Aires y Uruguay entre el 15 y el 24 de octubre. “Estaré (compitiendo) en pelota goma individual 30 metros y en frontenis dobles 30 metros”, adelantó la crespense.

Spahn comentó que tendrán un descanso breve tras los Suramericanos y luego se enfocarán en la disputa del torneo que se moverá entre las localidades de Colonia y Buenos Aires, donde habrá dos sedes: el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y el Club Ciudad.

“Estamos abocándonos a full en eso. Nosotros volvemos de acá, nos dan un descansito chiquito y ya nos metemos en el Mundial”, contó antes de saludar y agradecer al público entrerriano y uruguayo por el apoyo.