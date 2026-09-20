Neuquen y Paraná se miden mano a mano por el liderazgo

Este domingo continuará la actividad correspondiente al Torneo Federal Regional Amateur para los equipos de Entre Ríos. Todos los juegos de equipos entrerrianos en la Región Litoral Sur del torneo se desarrollarán este domingo por la tarde, con lo que habrá actividad por las Zonas 5, 6 y 7.

Zona 5

En el marco de la Zona 5, podría tomar forma definitiva la tabla de posiciones con el duelo entre Neuquen y Atlético Paraná en el estadio Luis Renaud a partir de las 16. El árbitro de este encuentro será Oscar Bach de la Liga Paranaense de Fútbol.

Ambos elencos llegan con siete puntos y lideran el grupo, por lo que un triunfo para cualquiera de los dos lo encaminará a la clasificación a la próxima fase del torneo, tomando en cuenta que además clasifica el mejor tercero.

Por otra parte también habrá acción en el estadio Pablo Zapata de Sportivo Urquiza, sitio en el que Belgrano recibirá la visita de Don Bosco en su última oportunidad para mantenerse con chances de clasificación. El duelo también comenzará a las 16 y contará con el arbitraje de Santino Giaoli de la Liga Paranaense.

El Salesiano suma tres puntos y por el momento está entre los clasificados como mejores terceros; mientras que el Mondonguero está sin puntos y le urge una victoria para contar con chances.

Zona 6

En la Zona 6 la actividad también comenzará a las 16 y medirá a líderes con perseguidores. En el estadio Delio Cardozo de Pronunciamiento, Defensores recibirá a Libertad de Concordia; mientras que Comunicaciones será anfitrión en su estadio ante Recreativo San Jorge de Villa Elisa.

Depro y Comunicaciones son líderes del torneo con cinco puntos; mientras que Libertad y San Jorge suman dos unidades y están por debajo, pero tan solo a una victoria de distancia. Nada está dicho en este grupo que puede quedar completamente igualado o casi liquidado después de esta jornada.

Zona 7

En este grupo se producirá el duelo entre líder y escolta: Juventud Unida de Gualeguaychú, puntero y finalista de la edición pasada, visitará a Social y Deportivo Achirense, su escolta, a partir de las 15. El duelo en Colonia Las Achiras encuentra al Juve con siete puntos y a Achirense con seis, por lo que una victoria de cualquiera de los dos lo afirmará como líder.

En el otro partido de la zona, que comenzará a las 16, Parque Sur de Concepción del Uruguay recibirá a Atlético Sauce de Colón. El Sureño tiene tres puntos y los colonenses suman una unidad: un triunfo es clave para cualquiera de los dos en sus ambiciones por la clasificación.