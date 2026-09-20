Neuquen y Paraná volvieron a empatar por el Regional

El "Pingüino" y el "Gato" no se sacaron ventajas en el estadio Luis Renaud.

Este domingo se disputó íntegramente la cuarta fecha para los equipos entrerrianos de la Región Litoral Sur. Las Zonas 5, 6 y 7 tuvieron acción este domingo y comenzaron a marcarse las tendencias de cada grupo, ya con solo dos partidos por delante.

Zona 5

En el estadio Luis Renaud hubo duelo de líderes: el Atlético Neuquen Club recibió la visita de Atlético Paraná en un partido que podía definir el liderazgo de la zona, pero no fue así. Pese a contar con chances, ninguno de los elencos pudo imponerse y el partido acabó en empate 0-0. Ambos equipos quedaron con ocho puntos y continúan liderando la tabla.

El otro encuentro se disputó en el estadio Pablo Zapata, perteneciente a Sportivo Urquiza, y midió a Belgrano con Don Bosco. El Salesiano se adelantó en el partido con el gol de Jeremías Bettini a los siete minutos del segundo tiempo, pero Franco Rodríguez igualó el juego a los 45 y por este motivo el Mondonguero sumó su primer punto del torneo. Don Bosco suma cuatro unidades y Belgrano tiene un punto.

En la próxima fecha se disputará el clásico más viejo del fútbol paranaense: Atlético Paraná recibirá a Belgrano en el estadio Pedro Mutio; mientras que a Neuquen le tocará visitar a Don Bosco.

Zona 6

En el estadio Delio Cardozo de Pronunciamiento pisó fuerte Libertad de Concordia, que le ganó a Defensores, el anfitrión, por 1-0 y alcanzó el lugar de escolta con cinco puntos. El líder es Comunicaciones, que empató 0-0 con Recreativo San Jorge y así alcanzó las seis unidades, mientras que su contrincante es el último del grupo con apenas tres puntos.

En la próxima fecha, Depro visitará a Recreativo San Jorge en un duelo clave para los elisenses, animadores de la edición pasada; mientras que habrá duelo concordiense entre Libertad y Comunicaciones.

Zona 7

En la Zona 7 hubo un gran ganador en la jornada, que fue Atlético Sauce. En su visita a Parque Sur de Concepción del Uruguay ganó por 2-1 y escaló a los cuatro puntos, de manera que abandonó el último lugar de la tabla y se metió en la discusión para clasificarse como uno de los mejores terceros, relegando al Sureño al último puesto de la zona con apenas tres unidades.

En el otro encuentro del grupo, líder y escolta empataron 1-1. Juventud Unida de Gualeguaychú alcanzó las ocho unidades y manda en soledad; mientras que Social y Deportivo Achirense es el único escolta con siete puntos: ambos podrían asegurar la clasificación en la próxima fecha.

En la quinta fecha Sauce será anfitrión de Achirense; mientras que Juventud Unida recibirá la visita de Parque Sur.

Federal A: hay rival para Gimnasia

Culminó la Etapa Regular del Torneo Federal A y con esto quedaron definidos los cuartos de final por el primer ascenso correspondiente a la Zona Campeonato y algunos partidos correspondientes a la Segunda Fase de la Reválida.

Los partidos correspondientes a los cuartos de final serán:

San Martín de Formosa vs. Atenas de Río Cuarto.

Gimnasia de Chivilcoy vs. Olimpo de Bahía Blanca.

Alvarado vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Cipolletti vs. Sol de América.

Los cuatro equipos ganadores clasificarán a las semifinales, mientras que los que pierdan estas series de ida y vuelta pasarán a disputar la Segunda Fase de la Reválida con los otros 20 equipos clasificados. Por el ordenamiento definido, la disputa de la Segunda Fase de la Reválida encontrará a los siguientes equipos:

Defensores de Puerto Vilelas vs. Perdedor de Cuartos de Final 1.

Juventud Unida Universitario vs. Perdedor de Cuartos de Final 2.

Sportivo AC de Las Parejas vs. Perdedor de Cuartos de Final 3.

Fundación Amigos vs. Perdedor de Cuartos de Final 4.

El Linqueño vs. Douglas Haig.

Deportivo Rincón vs. Kimberley.

Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. 9 de Julio de Rafaela.

San Martín de Mendoza vs. Deportivo Argentino de Monte Maíz.

Costa Brava vs. Villa Mitre.

Boca Unidos vs. Bartolomé Mitre.

Juventud Antoniana vs. Huracán Las Heras.

Sportivo Belgrano vs. Sarmiento.